Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

Кралското семейство се събра в отлично настроение за традиционната великденска служба в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор.

Н а 5 април, неделя, британското кралско семейство извървя пътя от замъка Уиндзор до параклиса „Сейнт Джордж“, за да присъства на традиционна великденска служба.

В продължение на десетилетия великденската поява в Уиндзор е ежегодна традиция, тъй като управляващият монарх на Обединеното кралство е и върховен глава на Църквата на Англия.

Официалната титла на крал Чарлз е: „Чарлз Трети, по Божията милост крал на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на другите му кралства и територии, глава на Общността на нациите, защитник на вярата“.) Присъствието на литургия в голям религиозен празник е съществена част от задълженията.

А когато семейство Уиндзор прави нещо толкова публично, те го правят и с изключителен стил. През десетилетията всички, от принцеса Даяна до покойната кралица Елизабет, са носили цветни пролетни тоалети в „Сейнт Джордж“, допълнени с впечатляващи шапки.

Кралицата, по-специално, залагаше на ярки цветове по време на своето управление. Това я правеше винаги видима за тълпите. „Трябва да ме виждат, за да ми вярват“, е казвала тя.

Принцът и принцесата на Уелс, междувременно, винаги са показвали предпочитание към различни нюанси на синьото — патриотичен цвят, който е част от Юниън Джак (флагът на Великобритания). През последните няколко години Кейт Мидълтън е носила модели на Emilia Wickstead, Catherine Walker и Alexander McQueen.

А после е Даяна. През 80-те и началото на 90-те години тя често е акцентирала тоалетите си с черни кантове или аксесоари - цветови избор, който е бил модерен и изпреварващ времето си в сравнение с пастелните костюми, предпочитани от кралските жени по онова време.

Разгледайте най-стилните великденски тоалети на кралското семейство в нашата галерия.