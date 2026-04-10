Любопитно

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

10 април 2026, 08:38
Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор
Кралското семейство се събра в отлично настроение за традиционната великденска служба в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор.   
Н а 5 април, неделя, британското кралско семейство извървя пътя от замъка Уиндзор до параклиса „Сейнт Джордж“, за да присъства на традиционна великденска служба. 

В продължение на десетилетия великденската поява в Уиндзор е ежегодна традиция, тъй като управляващият монарх на Обединеното кралство е и върховен глава на Църквата на Англия.

Официалната титла на крал Чарлз е: „Чарлз Трети, по Божията милост крал на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и на другите му кралства и територии, глава на Общността на нациите, защитник на вярата“.) Присъствието на литургия в голям религиозен празник е съществена част от задълженията.

А когато семейство Уиндзор прави нещо толкова публично, те го правят и с изключителен стил. През десетилетията всички, от принцеса Даяна до покойната кралица Елизабет, са носили цветни пролетни тоалети в „Сейнт Джордж“, допълнени с впечатляващи шапки.

Кралицата, по-специално, залагаше на ярки цветове по време на своето управление. Това я правеше винаги видима за тълпите. „Трябва да ме виждат, за да ми вярват“, е казвала тя.

Принцът и принцесата на Уелс, междувременно, винаги са показвали предпочитание към различни нюанси на синьото — патриотичен цвят, който е част от Юниън Джак (флагът на Великобритания). През последните няколко години Кейт Мидълтън е носила модели на Emilia Wickstead, Catherine Walker и Alexander McQueen.

А после е Даяна. През 80-те и началото на 90-те години тя често е акцентирала тоалетите си с черни кантове или аксесоари - цветови избор, който е бил модерен и изпреварващ времето си в сравнение с пастелните костюми, предпочитани от кралските жени по онова време.

Разгледайте най-стилните великденски тоалети на кралското семейство в нашата галерия.

Най-стилните великденски тоалети на британското кралско семейство
23 снимки
кралица Елизабет
кралица Елизабет
Елизабет кралица майка
Елизабет

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

Петролът може да скочи до 190 долара? Нова тревога за доставките разтърси пазарите

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

„Не знаех нищо!“ – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

Кралският Великден: Кои са най-емблематичните модни моменти в Уиндзор

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Пластмасите в интериора може да са опасни за здравето, ето как да се грижим за тях

Пластмасите в интериора може да са опасни за здравето, ето как да се грижим за тях

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 2 дни
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 2 дни
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 2 дни
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 2 дни
Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 19 минути

Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза“

Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза“

Свят Преди 1 час

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време)

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Рая Пеева обяви, че е бременна от Явор Бахаров

Любопитно Преди 10 часа

Иран и САЩ се съгласиха за примирие в Ливан

Иран и САЩ се съгласиха за примирие в Ливан

Свят Преди 10 часа

Това обяви премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф

Моджтаба Хаменей: Иран се превръща във велика сила

Моджтаба Хаменей: Иран се превръща във велика сила

Свят Преди 10 часа

Путин обяви Великденско примирие с Украйна

Путин обяви Великденско примирие с Украйна

Свят Преди 10 часа

Кремъл отбеляза, че очаква Украйна да последва примера на Русия

Заснеха огромна светкавица да удря самолет над Варна

Заснеха огромна светкавица да удря самолет над Варна

България Преди 11 часа

При инцидента няма последствия за машината и пътниците на борда

Тръмп готви голям подарък за Путин

Тръмп готви голям подарък за Путин

Свят Преди 11 часа

През април Русия ще събере около 700 милиарда рубли (7,7 млрд. евро) от данъка върху експлоатацията на природните ресурси

Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

България Преди 11 часа

Марко Рубио изрази признателност за увеличените инвестиции на България в отбраната

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Русия обискира редакцията на „Новая газета“

Свят Преди 13 часа

Руските държавни медии твърдят, че той е задържан по дело, свързано с „незаконно използване на лични данни“

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Рюте: НАТО изпълнява исканията на Тръмп

Свят Преди 13 часа

Почти без изключение съюзниците правят всичко, което Съединените щати искат

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

Свят Преди 13 часа

Той подчерта, че преговорите ще се съсредоточат върху „разоръжаването на "Хизбула"

Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

Огромно задръстване изхода от София на АМ "Тракия"

България Преди 14 часа

Станала е катастрофа близо до отбивката за село Лозен

МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения

България Преди 15 часа

От МВР призоваха гражданите да подават сигнали

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

Адът в Ливан не стихва, ожесточени сражения между Израел и "Хизбула"

Свят Преди 15 часа

Съобщава се за израелски удари по целия южен фронт

ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса на МВР в изборния процес”

ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса на МВР в изборния процес”

България Преди 15 часа

В сигналите се посочват нарушения, като превишаване на власт и злоупотреба със служебно положение

Всичко от днес

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
1

Най-популярните мъжки парфюми: класически и модерни аромати

sinoptik.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg

Разпети петък – денят на тишината, в който вярата говори най-силно! Какво да не правим днес!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 10 април, петък

Edna.bg

Разкритие - Светльо Вуцов отказал 10 пъти повече пари от Украйна, иска да стане шампион с Левски

Gong.bg

Хулио Веласкес няма да води Левски срещу ЦСКА

Gong.bg

Разпети петък е - Денят на Христовите страдания

Nova.bg

„Бях на косъм от смъртта”: Кой и защо прави венозни вливки в козметични салони

Nova.bg