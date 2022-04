Кралица Елизабет вече е част от куклите „Барби“

Британската кралица Елизабет Втора беше почетена с кукла Барби по нейно подобие по случай платинения й юбилей от възкачването ѝ на трона, предаде Ройтерс.

Производителите от компания "Мател" казаха, че искат по този специален начин да отбележат 70-годишнината от сядането на престола.

Облечена в рокля от слонова кост със синя лента, украсена с миниатюрни медальони и панделки, фигурата има и тиара по подобие на тази, която Елизабет носи в деня на сватбата си.

Елизабет Втора, която днес навършва 96 години, става кралица след смъртта на баща си крал Джордж Шести на 6 февруари 1952 г. Тя е най-дълго властвалият монарх в британската история.

Куклата ще бъде пусната в продажба в редица магазини в Лондон преди официалните чествания на платинения юбилей в началото на месец юни.

