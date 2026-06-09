Край на скандалната любов: Ариана Гранде заряза мъжа, който изостави семейството си заради нея

П оп звездата Ариана Гранде и актьорът Итън Слейтър са се разделили тихо и без излишен шум след тригодишна романтична връзка. Близки до бившата двойка споделят, че решението не е взето лесно, но двамата остават в отлични приятелски отношения и запазват огромно уважение един към друг, съобщава Page Six.

„Ариана и Итън се разделиха преди няколко месеца, но оттогава останаха приятели и изпитват единствено уважение и възхищение един към друг. Това не беше решение, което взеха леко с лека ръка, но осъзнаха, че за тях е по-добре да бъдат приятели, отколкото в сериозна връзка“, разкри източник в понеделник.

„Ариана се чувства наистина щастлива и е фокусирана върху следващата глава от живота си – турнето „Eternal Sunshine“ и предстоящото издаване на новия ѝ албум „Petal“, добавя източникът.

Изданието също така информира, че предстоящият нов албум на Гранде, чиято премиера е насрочена за 31 юли, не е вдъхновен от раздялата или от връзката ѝ със Слейтър.

32-годишната Гранде и 34-годишният Слейтър се запознаха на снимачната площадка на филмовата адаптация на мюзикъла „Wicked“. По това време и двамата бяха женени – Гранде за вече бившия си съпруг Далтън Гомес, а Слейтър за ученическата си любов Лили Джей. Слейтър и Джей имат 3-годишен син на име Езра.

През юни 2023 г. бившата съпруга на Слейтър нападна остро Гранде пред Page Six, веднага след като гръмна новината за зараждащия се романс между певицата и актьора.

Ariana Grande and Ethan Slater split after 3 years of dating https://t.co/ksX9hyuV1a pic.twitter.com/JgI6oKyzGp — Page Six (@PageSix) June 8, 2026

„Ариана е истинската история тук. Тя не е момиче, което подкрепя другите жени. Моето семейство е просто косвена жертва“, сподели тогава Джей ексклузивно пред медията.

Въпреки това, източник заяви по онова време, че Гранде и Слейтър „не са направили нищо нередно“.

„Джей има пълното право да бъде разстроена, защото бракът ѝ се разпадна, но Ариана и Итън не са направили нищо нередно“, коментира вътрешният човек, пояснявайки, че Слейтър е бил разделен с Джей от два месеца, преди да започне връзка с Гранде.

Макар че Гранде и Слейтър пазеха отношенията си предимно в тайна през последните три години, през декември Слейтър все пак сподели лични кадри на Гранде, която празнува коледните празници у дома.

Изглежда, че в момента Гранде приема статуса си на необвързана съвсем спокойно.

Поп звездата даде старт на дългоочакваното си турне „Eternal Sunshine“ в събота в зала „Oakland Arena“ в Оукланд, Калифорния. По време на шоуто тя с усмивка загатна за развода си, докато изпълняваше хит си от 2019 г. „Thank U, Next“ – песен, посветена на бившите ѝ приятели, сред които Пит Дейвидсън, Биг Шон и покойният Мак Милър.

Текстът на песента гласи: „Един ден ще вървя към олтара / държейки майка си за ръка... Искам да го направя само веднъж, наистина силно / и ще накарам това нещо да продължи вечно“.

След като изпя строфата „Искам да го направя само веднъж, наистина силно“ в събота, Гранде на шега вдигна два пръста и се засмя, с което очевидно намекна, че е отворена за нов брак, след като първият ѝ съюз с Гомес не потръгна.