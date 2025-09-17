Любопитно

Кокаин, стриптийз и свастика: Скандалната репутация на принц Хари

Дивата младост на принцът беше любима тема на таблоидите и мнозина не вярваха, че той ще се промени

17 септември 2025, 06:47
Кокаин, стриптийз и свастика: Скандалната репутация на принц Хари
Източник: Getty Images

П ринц Хари без съмнение е отбелязал рождения си ден на 15 септември със съпругата си и двете си деца. Но празненствата, организирани от Меган в тяхното имение в Монтесито, ще бъдат на светлинни години от лудориите, които му спечелиха репутацията на купонджия като млад член на кралското семейство през 2000-те години – образ, от който мнозина се страхуваха, че никога няма да се отърве, пише Daily Mail

Всъщност това беше репутация, която той започна да изгражда още преди да завърши училище. Само месеци преди да се яви на изпитите си в Итън Колидж, Хари беше забелязан да пие водка със сок, докато се забавлява в луксозен бар на покрив в западен Лондон.

Според кралския източник Кейти Никъл, по това време принцът бил нахокан, за да бъде насърчен да учи по-усърдно за изпитите си, но, както не за последен път, Хари не послушал. Всъщност това поведение се превърнало в познат модел.

В своята кралска биография „The Making of a Royal Romance“ Никъл споделя спомена си от срещата с тогава 18-годишния принц в ексклузивните Kensington Roof Gardens. Тя разказва: „Станах свидетел на купоните на Хари лично тази пролет. По това време бях млад репортер на шоубизнес за Mail on Sunday и случайно отразявах събитие в Kensington Roof Gardens. Излязох на терасата, за да подишам свеж въздух, когато Хари изведнъж излезе от VIP стаята.“

Принцът я поканил да се присъедини към него, докато се опитвал да запали цигара на вятъра.

Никъл продължава: „Охранителите му бяха седнали на масичка за кафе в другия край на стаята, докато Хари седеше на пода, заобиколен от осем красиви момичета, които слушаха всяка негова дума. Един от приятелите му ми донесе чаша шампанско, докато Хари държеше вниманието на всички.“ Тя добавя, че темата за предстоящите му изпити за A Levels била спомената само мимоходом, но когато резултатите излезли, станало ясно, че Хари не се отнася сериозно към образованието си.

Той завършил Итън през август 2003 г. с оценка B по изобразително изкуство и D по география. Въпреки че тогавашният принц Чарлз заявил, че е „много горд“ с резултатите и че синът му е „работил усилено за тези изпити“, вместо да учи, Хари прекарвал голяма част от времето си в пакости. Никъл пише в биографията си, че седмици преди изпитите си Хари бил „редовен гост в Хайгроув“ и „се измъквал до Royal Berkshire Polo Club“.

Скоро пресата разбрала за лудориите на Хари и те станали храна за таблоидите. Но въпреки негативното внимание от медиите, Хари не бил мотивиран да учи. „Изглеждаше, че колкото и пъти да беше хокан, Хари не се научаваше“, казва Никъл.

Хари бил особено откровен за времето си в Итън в автобиографията си „Spare“, описвайки пристигането си в училището, което струва 21 000 паунда на срок, като „шок“. Принцът трудно се адаптирал в Итън, но в крайна сметка си намерил приятели, с които пушел цигари под моста Уиндзор. Херцогът на Съсекс разкрил и откровени подробности за това как пушел марихуана, докато бил в училище. Той пише

„Взимах всяка цигара, която ми предложат, и по същия автоматичен, безмислен начин скоро преминах към трева.“

„Пушещият седеше върху тоалетната до прозореца, второто момче се обляга на мивката, а третият и четвъртият седят в празната вана с крака, висящи отвън, чакайки реда си.“

След като завършил Итън, Хари постоянно се оказвал в ситуации, в които нарушава кралския протокол.

През 2005 г. той предизвика голям скандал, когато бил забелязан на парти с костюми за рожден ден, облечен в нацистка униформа със свастика на ръкава. Хари бил остро критикуван за костюма, като Съветът на представителите на британските евреи заявил, че изборът му е в „лош вкус“.

Daily Mail публикувал на първа страница призив към принца да „се извини както трябва“, след като той отказал да направи телевизионно извинение. Кларънс Хаус издал изявление по това време, което гласяло: „Принц Хари се извини за всяка обида или неудобство, което е причинил. Той осъзнава, че това беше лош избор на костюм.“

Две години по-късно Хари бил забелязан да целува тогавашната си приятелка Челси Дейви публично не веднъж, а на два пъти – най-забележително по време на концерта за Даяна, който принцовете Уилям и Хари организирали през 2007 г. в чест на майка си, както и същата година по време на крикет мач в Антигуа.

През 2012 г. изтекли снимки на херцога на Съсекс от Лас Вегас показали тогава 27-годишния принц да играе стриптийз билярд. „The Sun“ бил единственият британски вестник, публикувал снимките по това време, въпреки предупреждението от кралското семейство, че това е нарушение на личния живот.

Тогава дворецът заяви: „Оставаме на мнение, че хотелската стая е частно пространство, където обитателите й биха имали разумно очакване за уединение.“ Въпреки това кралското семейство решило да не подава жалба до регулатора на пресата, твърдейки, че „подаването на жалба, свързана с личния му живот, не би било подходящо в този момент и би се превърнало в разсейване“.

Но най-големият удар върху позицията му в кралското семейство дошъл почти десетилетие по-късно, когато Хари заедно със съпругата си Меган Маркъл обявиха, че се оттеглят от ролите си на работещи членове на кралското семейство. Безпрецедентното им решение да напуснат кралското семейство изненадало кралицата, принц Чарлз и принц Уилям, които били „разочаровани“, научавайки новината от телевизионните канали.

В шокиращото си изявление, публикувано на страницата на Съсекс в Instagram, двойката разкри как планира да разделя времето си между Великобритания и Северна Америка. 

След интервюто кралицата свика Хари, Чарлз и Уилям в имението си в Сандрингам, където било постигнато споразумение двойката да напусне кралския живот. Наречено „Мегзит“ от пресата, това означавало отказ от кралските им титли, връщане на 2,4 милиона паунда, похарчени за ремонта на дома им във Уиндзор, Frogmore Cottage, и спиране на държавните субсидии от суверенния грант.

През 2023 г. публикуването на разкриващата автобиография на Хари „Spare“ разкрило допълнителни подробности за израстването му, които семейството му вероятно би предпочело да останат скрити. Сред тях били признанието на Хари, че е употребявал кокаин на 17 години, както и че е убил 25 бойци на талибаните по време на втората си мисия в Афганистан, когато е управлявал атакуващ хеликоптер Apache – хвалба, която предизвикала осъждане от негови колеги военни.

Източник: Daily Mail    
