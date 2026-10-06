6 октомври: Почитаме св. апостол Тома - защо го наричаме "Тома неверни"

Н а 6 октомври Православната църква почита паметта на свети апостол Тома - един от учениците на Иисус Христос, които след Възкресението Му били изпратени да проповядват християнското учение сред народите.

Името Тома означава „близнак“. В Евангелията обаче не се посочва кой е неговият брат близнак, за разлика от други апостоли, за които е известно, че са братя, като Андрей и Петър или Яков и Йоан Зеведееви.

Тома произхождал от обикновено семейство на рибари. Името му се среща в евангелията на всички четирима евангелисти, но най-често е споменаван от апостол Йоан Богослов.

Тома е запомнен като прям и откровен човек, който не се страхувал да изразява мнението си.

Когато след възкресяването на Лазар Иисус Христос заявил, че ще отиде в Йерусалим, въпреки опасността за живота Му, Тома казал на останалите ученици: „Да идем и ние да умрем с Него.“

По време на прощалната беседа на Иисус с апостолите Тома също взел думата.

Защо го наричат „Тома неверни“

След Възкресението, когато Иисус Христос за първи път се явил на учениците Си, Тома не бил сред тях.

Когато останалите му разказали, че са видели Господа, той заявил: „Ако не видя раните от гвоздеите и раната в ребрата Му, няма да повярвам!“

Оттук произлиза и прозвището му „Тома неверни“.

Според християнската традиция обаче това не означава, че Тома е бил невярващ. Той искал лично да се увери в случилото се и да види доказателство за Възкресението.

Седмица по-късно Иисус отново се явил на учениците. Той се обърнал към Тома и го приканил да види раните Му.

Тома обаче не се нуждаел от допълнително доказателство и възкликнал: „Господ мой и Бог мой!“

С тези думи той признал Иисус Христос за Господ и Бог, Изкупител и Спасител на човешкия род.

Апостолът, достигнал до Индия

Според преданието след Възкресението свети Тома проповядвал Евангелието сред различни народи на Изтока и достигнал до Индия.

След години на апостолска дейност там той завършил живота си с мъченическа смърт.

И до днес милиони християни в Индия почитат свети апостол Тома като просветител, донесъл Христовата вяра в страната.

На 6 октомври празнуват всички, които носят името Тома и производните му - Том, Томас, Томислав.