Кой е Фред, към когото се обърна Дара от центъра на София

Бангаранга в София, празнуваме победата на Дара
П ри посрещането ѝ тази вечер на пл. "Княз Александър I" в София, българската звезда Дара призова многохилядното множество да вдигне ръце и си направи селфи с хората, държейки плакат, на който пишеше "fred again, LET'S COLAB" (fred again, нека да работим заедно - бел. ред.)

"Искам да ви кажа, че Bangaranga e песента, която е влязла в глобалните класации", заяви Дара преди това под бурните аплодисменти на множеството и призова хората да слушат песента в официалните платформи, за да може тя да влезе и в класацията на "Билборд" и да стане световен хит.

После младата певица, която безапелационно спечели тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровозия" се обърна към камерата зад нея и каза на английски: "Здрасти, Фред, аз съм Дара от България и всички ние искаме да те помолим нещо", и после вдигна плаката с надписа. 

След събитието в центъра на София в социалните мрежи избухна въпросът: Кой е Фред?

Ако се върнем ден преди това, Дара публикува стори, в което написа на английски: "Хей, хора! Можете ли да ми направите услуга. Аз наистина искам да направя песен с тези легенди. Тагнете ме в коментарите под това видео, за да увеличите възможността за това".

Въпросното видео беше с изпълнение на живо на fred again, Underworld и Mike Skinner.

Сторито събра десетки хиляди гледания и коментари.

Fred again е Фредерик Гибсън, легендарен лондонски музикален продуцент, композитор и диджей, който е работил със звездите Ед Шийрън, Скриллекс, Браян Ино, Фоур Тет и Деми Ловато, а през 2020 г. беше обявен за Продуцент на годината на наградите BRIT. Най-младият носител на тази награда в историята.

