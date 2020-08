Кой е човекът, поръчал си предпазна маска от злато за $1,5 млн.

И зраелска бижутерска компания разработва предпазна маска за лице от злато, с инкрустирани диаманти, на стойност 1,5 милиона долара. Смята се, че тя ще бъде най-скъпата в света.

По искане на купувача маската за защита от коронавируса от 18-каратово бяло злато ще бъде украсена с 3600 бели и черни диаманта и ще бъде снабдена с N99 филтри, разкрива дизайнерът Исак Леви.

