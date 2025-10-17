Любопитно

Кои са най-умните нации в света?

Класацията показва как различните страни развиват уменията за мислене на своите граждани и използват знанието, за да стимулират икономическото и социалното си развитие

17 октомври 2025
Кои са най-умните нации в света?
К оефициентът на интелигентност (IQ) е полезен, макар и несъвършен, показател за измерване на когнитивния потенциал. Той отразява не само естествените способности, но и качеството на образованието, културните приоритети и ефективността на държавните политики. Държавите с високи средни нива на IQ обикновено разполагат с по-силни образователни системи, развити иновационни екосистеми и работна сила, подготвена да посрещне предизвикателствата на бързо променящия се технологичен свят.

За лидерите, инвеститорите и политиците тази информация е ценна, тъй като може да помогне за прогнозиране кои държави ще доминират в бъдещите индустрии и ще влияят върху глобалната икономика. Тези класации показват как различните страни развиват уменията за мислене на своите граждани и използват знанието, за да стимулират икономическото и социалното си развитие.

Макар IQ да не е единственият показател за потенциала на една държава, той предоставя полезна представа за това как тя подкрепя и оценява интелектуалните способности на своето население.

Топ 10 държави с най-висок коефициент на интелигентност в света
10 снимки
Лихтенщайн
Финландия
Беларус
Източник: Times of India    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Заловиха мигранти край Калафат в камион, шофиран от българин

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

ЕС ще бъде "готов за война с Русия" до 2030 г.

ЕС ще бъде "готов за война с Русия" до 2030 г.

<p>Къде са &quot;отегчените извънземни&quot; - проста теория предлага решение на парадокса</p>

"Радикално проста" теория предлага решение на парадокса: Къде са "отегчените извънземни"

17 октомври: Последният опит за свобода на Балканите - битката при Косово

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Москва: Почваме подготовка за среща на Путин и Тръмп

Тръмп заплаши да избие "Хамас"

Тръмп заплаши да избие "Хамас"

ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

ЕК обяви план за укрепване на европейската отбрана

ФСБ: Опит за преврат в Русия

ФСБ: Опит за преврат в Русия

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Франция арестува четирима заподозрени в заговор срещу руски дисидент

Автоморга се запали в Сливен

Автоморга се запали в Сливен

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Номинации очи в очи в Big Brother тази вечер

Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

Кола помете мъж и малко дете на пешеходна пътека в Пловдив

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Тръмп говори с Путин, ще се срещнат в Будапеща

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

Полицията издирва 15-годишно момиче от Шумен

