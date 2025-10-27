Любопитно

Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие

Медитацията е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време

27 октомври 2025, 13:48
Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс води натоварен живот, изпълнен с кралски ангажименти, но едно ново хоби ѝ помага да намери време за себе си и да постигне вътрешен мир.

Според публикация на вестник Mail on Sunday от 26 октомври, Крис Ливайн, известен британски съвременен художник, работещ със светлина и лазери, е научил 43-годишната Кейт на изкуството на медитацията.

Ливайн е автор на един от най-емблематичните портрети на покойната баба на Кейт, кралица Елизабет II, създаден през 2004 г. и озаглавен „Лекотата на битието“. На този портрет покойната кралица е заснета в рядко медитативно състояние със затворени очи между кадрите, което го прави уникален и запомнящ се.

В интервю за HELLO! през септември 2025 г., свързано с портрета на кралицата, който вероятно е вдъхновил Ливайн да запознае Кейт с медитацията, художникът споделя: „Тази снимка всъщност е била заснета. Няколко години по-късно разглеждах творбата и си помислих: „Уау, това е доста въздействащо.“ Това е най-въздействащото изображение на кралски човек от който и да е художник и се е превърнало в историческа творба.“

  • Ползите от медитацията за Кейт

Медитацията е ново хоби, което подкрепя съпругата на принц Уилям в натовареното ѝ ежедневие и допринася за усещането ѝ за благополучие. Тази практика включва фокусиране на вниманието, за да се постигне ясно и спокойно състояние на ума. Аура Е. Мартинес, коуч по самооткриване и овластяване, споделя пред HELLO!: „Медитацията е толкова полезна, защото тренира ума ви да се забави и да забележи какво се случва вътре във вас.“ Тя отбелязва, че при своите клиенти е наблюдавала как медитацията намалява тревожността, подобрява съня и помага за по-обмислено реагиране в трудни ситуации.

Освен това Накита Деви, сертифициран дихателен терапевт и учител по соматична медитация, коментира пред HELLO! през септември 2025 г.: „Е доказано, че медитацията подкрепя нервната система и емоционалната регулация, както и повишава осъзнатостта, състраданието, устойчивостта и присъствието.“

Русата ера на Кейт Мидълтън: Как се променяше косата ѝ през годините
43 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
  • Хобитата на принцеса Кейт

Медитацията, която Кейт вероятно практикува в уюта на настоящия си дом в Аделаида Котидж, намиращ се в имението Уиндзор Хоум Парк, е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време. Като майка на принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.), заедно със съпруга си принц Уилям, Кейт е и запалена спортистка, с особена страст към тениса. От 2016 г. тя е патрон на клуба по тенис и крокет All England и отдавна е отдадена на този спорт.

В подкаста на Майк Тиндал „Добрият, лошият и ръгбито“ през 2023 г. Кейт разкри, че тенисът е източник на игриво съревнование между нея и принц Уилям, като двамата се опитват да се „надминат“ един друг на корта.

Източник: www.hellomagazine.com    
Кейт Мидълтън Принцеса на Уелс Медитация Хобита Крис Ливайн Кралско семейство Вътрешен мир
Последвайте ни

По темата

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Промениха обвинение срещу Благомир Коцев с по-леко

Бьорн Андресен, известен като

Бьорн Андресен, известен като "най-красивото момче в света", почина на 70 години

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

25-годишен брак приключи заради парче торта

25-годишен брак приключи заради парче торта

Как да се отървете от бързите кредити

Как да се отървете от бързите кредити

pariteni.bg
Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

Депутатите декларираха колите си, живи да ги оревеш

carmarket.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 17 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 17 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 18 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 19 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Сидни Суини блести с нова руса прическа на червения килим (СНИМКИ)

Любопитно Преди 4 минути

28-годишната актриса напълно преобрази косата си, като я скъси значително и смени цвета ѝ.

<p>Григор Димитров с най-лошо класиране от 2019 година</p>

От 2019-а насам: Григор Димитров с най-ниско класиране в световната ранглиста

Любопитно Преди 10 минути

През юли той скъса частично гръден мускул в мача си с Яник Синер на Уимбълдън

<p>Скандален случай: Мъж преби съпругата си с кабел</p>

Мъж от Драганово преби съпругата си с кабел, задържаха го

България Преди 53 минути

След намесата на полицията жената е била откарана за преглед в Спешна помощ

<p>Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника</p>

Експерти предупреждават: Никога не дръжте тези храни във вратата на хладилника

Свят Преди 57 минути

„Всеки път, когато отворите хладилника, топъл въздух нахлува вътре, а рафтовете на вратата са първото място, което той достига"

Естонският външен министър на посещение в Киев

Естонският външен министър на посещение в Киев

Свят Преди 59 минути

Цахкна съобщи за визитата си с публикация в социалната мрежа "Екс"

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Астролози предвиждат: Щастие и обрати за зодиите през ноември

Любопитно Преди 1 час

Този месец често ни напомня да бъдем благодарни за всичко, което имаме, и да бъдем по-състрадателни към другите

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Любопитно Преди 1 час

Обирът е извършен само за 7 минути

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" няма да влошат отношенията със САЩ

Свят Преди 1 час

"Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения" от досегашното им състояние, каза Песков

<p>Тръмп за победата на Милей в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ</p>

Тръмп за победата на Милей на изборите в Аржентина: Той получи голяма помощ от САЩ

Свят Преди 1 час

Подкрепата на Тръмп за Милей преди изборите включваше валутен суап на стойност 20 милиарда щатски долара

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Billboard Latin Music Awards 2025: Ето кои са големите победители

Любопитно Преди 1 час

Тази година Bad Bunny доминира с впечатляващите 27 номинации, затвърждавайки позицията си като една от най-ярките звезди в латино музиката

"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

"Мъжки гърди": Хормони, затлъстяване или нещо по-сериозно?

Свят Преди 1 час

Почти половината от мъжете могат да изпитат някаква степен на увеличаване на гръдната тъкан

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

Как да получите финансиране, за да си произвеждате сами ток

България Преди 1 час

Развитието на енергийните общности в България се сблъсква с редица предизвикателства, показва анализ

<p>Тежък инцидент с бебе след падане от легло&nbsp;</p>

Разследват случай на 9-месечно бебе с фрактура на черепа след падане от легло

България Преди 1 час

По данни на 27-годишна майка от село Мадан, област Монтана, нейният 9-месечен син е паднал от леглото

<p>Министър Гуцанов коментира бюджета за следващата година</p>

Министър Гуцанов за бюджета за 2026: Ще направим всичко възможно да няма ощетени слоеве

Свят Преди 1 час

По думите му не е имало случай, в който да не се стигне до разбиране по тези теми

Внимание, жени! 10 признака, че може да имате нисък естроген

Внимание, жени! 10 признака, че може да имате нисък естроген

Любопитно Преди 2 часа

Хормоналният дисбаланс често се проявява чрез видими и осезаеми промени. Ето как да разпознаете ранните сигнали, преди да се превърнат в сериозен здравословен проблем

<p>Тръмп предупреди: САЩ имат мощна ядрена подводница до Русия</p>

Тръмп: Путин трябва да сложи край на войната, а не да извършва изпитания на ракети

Свят Преди 2 часа

На въпрос дали обмисля допълнителни санкции срещу Русия, Тръмп заяви: "Ще разберете"

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Българката Александра Калита е новата Мисис Вселена 2025

Edna.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

ФИФА нанесе неприятен удар по Ботев Пловдив, клубът ще съди Зингаревич

Gong.bg

Григор Димитров с най-слабо класиране в световната ранглиста от шест години

Gong.bg

Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София, трима 19-годишни са ранени (СНИМКА)

Nova.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg