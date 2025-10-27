Новото хоби на принцеса Кейт: Как медитацията ѝ помага да намери спокойствие

П ринцесата на Уелс води натоварен живот, изпълнен с кралски ангажименти, но едно ново хоби ѝ помага да намери време за себе си и да постигне вътрешен мир.

Според публикация на вестник Mail on Sunday от 26 октомври, Крис Ливайн, известен британски съвременен художник, работещ със светлина и лазери, е научил 43-годишната Кейт на изкуството на медитацията.

Ливайн е автор на един от най-емблематичните портрети на покойната баба на Кейт, кралица Елизабет II, създаден през 2004 г. и озаглавен „Лекотата на битието“. На този портрет покойната кралица е заснета в рядко медитативно състояние със затворени очи между кадрите, което го прави уникален и запомнящ се.

https://t.co/6qUXB3Ddgc Princess Kate's surprising new wellness practice that helps her to 'slow down' - HELLO! Magazine https://t.co/KxvHMcmKgt — Next Elevations (@nextelevations) October 26, 2025

В интервю за HELLO! през септември 2025 г., свързано с портрета на кралицата, който вероятно е вдъхновил Ливайн да запознае Кейт с медитацията, художникът споделя: „Тази снимка всъщност е била заснета. Няколко години по-късно разглеждах творбата и си помислих: „Уау, това е доста въздействащо.“ Това е най-въздействащото изображение на кралски човек от който и да е художник и се е превърнало в историческа творба.“

Ползите от медитацията за Кейт

Медитацията е ново хоби, което подкрепя съпругата на принц Уилям в натовареното ѝ ежедневие и допринася за усещането ѝ за благополучие. Тази практика включва фокусиране на вниманието, за да се постигне ясно и спокойно състояние на ума. Аура Е. Мартинес, коуч по самооткриване и овластяване, споделя пред HELLO!: „Медитацията е толкова полезна, защото тренира ума ви да се забави и да забележи какво се случва вътре във вас.“ Тя отбелязва, че при своите клиенти е наблюдавала как медитацията намалява тревожността, подобрява съня и помага за по-обмислено реагиране в трудни ситуации.

Освен това Накита Деви, сертифициран дихателен терапевт и учител по соматична медитация, коментира пред HELLO! през септември 2025 г.: „Е доказано, че медитацията подкрепя нервната система и емоционалната регулация, както и повишава осъзнатостта, състраданието, устойчивостта и присъствието.“

Хобитата на принцеса Кейт

Медитацията, която Кейт вероятно практикува в уюта на настоящия си дом в Аделаида Котидж, намиращ се в имението Уиндзор Хоум Парк, е само един от начините, по които тя обича да прекарва свободното си време. Като майка на принц Джордж (12 г.), принцеса Шарлот (10 г.) и принц Луи (7 г.), заедно със съпруга си принц Уилям, Кейт е и запалена спортистка, с особена страст към тениса. От 2016 г. тя е патрон на клуба по тенис и крокет All England и отдавна е отдадена на този спорт.

В подкаста на Майк Тиндал „Добрият, лошият и ръгбито“ през 2023 г. Кейт разкри, че тенисът е източник на игриво съревнование между нея и принц Уилям, като двамата се опитват да се „надминат“ един друг на корта.