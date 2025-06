Кейт Мидълтън пропуска Royal Ascot тази година

П ринцесата на Уелс Катрин се оттегли от присъствието си на събитието Royal Ascot в последния момент, докато продължава да търси правилния баланс между ангажиментите и възстановяването си след битката с рака, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Твърди се, че Кейт Мидълтън е разочарована, че не присъства на известното социално и спортно събитие в Бъркшир със съпруга си и крал Чарлз III и кралица Камила.

Зрителите на конните надбягвания се надяваха да видят Кейт,

тъй като Уилям беше посочен като една от фигурите, връчващи наградите за конните надбягвания през втория ден на състезанието. Служители на Royal Ascot обявиха в 12:00 ч., че принцесата ще бъде във втората карета в кралската процесия с Уилям, в публикуван списък с каретите.

Но по-малко от половин час по-късно, дворецът Кенсингтън потвърди малко преди 12:30 ч., че Кейт няма да присъства – и Royal Ascot публикува ревизиран списък с каретите.

Това се случва, след като вчера кралят и кралицата се насладиха на ден на конните надбягвания, като приветстваха приятелката на сина на кралската принцеса Ан в кралското семейство.

Чарлз и Камила бяха домакини на гости в кралската ложа в първия ден на Royal Ascot,

включително племенника на краля Питър Филипс и неговата партньорка, медицинската сестра Хариет Спърлинг. Тя се появи за първи път в процесията с карети, която кралското семейство прави на известния хиподрум в Бъркшир, за да отбележи началото на деня.

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برفقة الملك تشارلز والملكة كاميلا عند وصوله لمضمار اسكوت استعداداً لانطلاق أول أيام Royal Ascot 🐎 👑



His Royal Highness Prince Faisal bin Salman bin Abdulaziz Al Saud was accompanied by King Charles and Queen Camilla… pic.twitter.com/skApFLvXzt