Karol G разкри защо е татуирала собственото си лице на ръката

Karol G не е чужда на смелите решения, но татуировката на предмишницата ѝ предизвика нова вълна от любопитство сред феновете. В емоционален момент по време на гостуването си в подкаста „Call Her Daddy“, световната суперзвезда разкри дълбоко личното значение зад мастиления чертеж, който изобразява три лица – две легендарни жени и едно неочаквано допълнение.

В разговор с Алекс Купър, Karol G сподели, че татуировката на лявата ѝ ръка символизира трите личности, на които се възхищава най-много през целия си живот. „Винаги са били едни и същи“, обясни тя, посочвайки рисунката. „Това са Риана, Селена Кинтанила и Каролина – т.е. аз самата.“

Karol G says that every time she’s in a complicated and stressful situation, she just thinks about what Rihanna would do 😂🔥🙌



"she's a brilliant, strong person that I want to remember in every situation. She's that b*tch, she has done everything she's wanted in her life"

На пръв поглед решението да татуираш собственото си лице може да изглежда необичайно. За Karol G обаче то носи силно послание, вкоренено в нейната устойчивост, личностно израстване и себепознание.

Защо Karol G избра себе си?

Изпълнителката не се поколеба да отговори на логичния въпрос: Защо би избрал да татуираш себе си? „Трудно е да обясниш защо имаш татуировка на собственото си тяло“, призна тя. „Но за мен тя е символ – аз съм единствената, която знае колко труден е бил пътят ми в различни ситуации.“

Нейната татуировка е начин да почете извървения път. Тя допълни: „Ако има някой, на когото истински се възхищавам, това съм аз самата. Понякога просто сядам и си казвам: „Уау, как изобщо успях да направя всичко това?“. Тази перспектива напълно променя смисъла на изображението – тя не го вижда като проява на суета, а като доказателство за своето оцеляване и успех.

Влиянието на Селена Кинтанила и Риана

Татуировката на Karol G отдава почит и на две ключови фигури, формирали нейния мироглед и кариера. Тя говори със страст за Селена Кинтанила, описвайки я като вечния символ на латиноамериканската идентичност и културна гордост. „Ако има нещо, което олицетворява латино момичето, това е Селена Кинтанила“, категорична е тя.

Другият образ е на Риана, към която Карол изпитва огромно уважение заради многостранния ѝ успех. От музикалната сцена до бизнес империята и майчинството – Риана е еталонът за еволюция, който Karol G следва. „А Риана... тя е моето бебе“, добави тя с усмивка, подчертавайки силната духовна връзка, която чувства със световната икона.

Възходът и културното влияние на Karol G

Родена като Каролина Хиралдо Наваро, Karol G бързо се превърна в една от най-влиятелните фигури в съвременната латино музика. Хитове като „Provenza“ и „Si Antes Te Hubiera Conocido“ я утвърдиха като лидер в жанра, а албумът ѝ „Mañana Será Bonito“ влезе в историята на класацията Billboard 200.

Нейният възход достигна нов връх с историческото ѝ участие на фестивала Coachella, където тя стана първата латиноамериканка, оглавила емблематичното събитие. Изпълнението ѝ се превърна в истински празник на културата, включващ изцяло женска мариачи група и специални гостувания на артисти като Беки Джи и Уисин.