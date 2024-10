Karol G с осем отличия на наградите на "Билборд" за латино музика

К олумбийската регетон звезда и авторка на песни Karol G е големият победител на наградите на "Билборд" за латино музика, съобщи сайтът на изданието.

Karol G спечели осем отличия, сред които за латиноамерикански изпълнител на годината и турне на годината.

Хитът ѝ "Qlona" със звездата на регионалната мексиканска музика Песо Плума получи наградите за Гореща латино песен на годината, вокално събитие и стрийминг песен на годината.

Пуерториканският рапър и певец Bad Bunny спечели шест отличия, сред които за изпълнител на годината, топ латино албум на годината и латино ритъм албум на годината за "Nadie Sabe lo que Va a Pasar Manana".

С шест награди беше отличен и Песо Плума, сред които трите трофея за съвместния му хит "Qlona" с Karol G, регионален мексикански изпълнител на годината и автор на песни на годината.

Нито един от тримата призьори не присъства на церемонията по връчването на наградите, която беше излъчена от "Телемундо".

Сред присъстващите бяха членовете на група Fuerza Regida, която получи четири награди, включително за регионален мексикански албум на годината за Pa Las BabyТs y Belikeada и за регионален мексикански изпълнител на годината - дует или група.

На церемонията присъстваше и младият певец Хави, който спечели престижната награда за нов изпълнител на годината. "Не мога да повярвам. Наистина бях много развълнуван само от факта, че бях избран, и съм много благодарен на всички, които ме подкрепяха и вярваха в мен от самото начало", каза той, приемайки трофея си.

Три международни икони получиха специални награди. Пепе Агилар беше въведен в Залата на славата на "Билборд", Джей Балвин беше удостоен с отличието "Духът на надеждата", а Алехандро Санс - с приз за цялостно творчество.

Сред изпълнителите на церемонията за 31-ите награди на "Билборд" за латино музика бяха Луис Алфонсо, Джей Балвин, Яндел, Глория Треви, Мария Бесера, Ченчо Корлеоне и други. Водещи на шоуто бяха Кармен Вилялобос и Данило Карера.

On Sunday, another edition of the Billboard Latin Music Awards was held in Miami, Florida



Check out the complete list of nominees and winners👇https://t.co/HXMuSmNccShttps://t.co/HXMuSmNccS