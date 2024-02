Karol G беше избрана за Жена на годината на "Билборд"

К олумбийската певица и авторка на песни Karol G ще получи голямото отличие на наградите "Жените в музиката" на "Билборд" на 6 март в Лос Анджелис, съобщи изданието на сайта си.

"С огромния си талант Karol G създаде движение за жените по целия свят благодарение на своите даващи сила текстове и вдъхновяваща увереност", обоснова се Хана Карп, редакционен директор на "Билборд".

Karol G Jadi Woman of The Year di Billboard Women in Music 2024https://t.co/iEiJbzWON0