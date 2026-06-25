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Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото

Британски лекари предупреждават, че консумацията на две конкретни напитки по време на екстремни жеги може критично да дехидратира тялото и да съсипе качеството на съня през нощта

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 юни 2026, 14:51
Капан в жегите: Назоваха двете най-опасни напитки през лятото
Източник: iStock/GettyImages

Б ритански лекари предупреждават, че консумацията на две конкретни напитки по време на екстремни жеги може критично да дехидратира тялото и да съсипе качеството на съня през нощта.

По време на екстремни температури охлаждането на тялото през нощта и осигуряването на препоръчителните седем до девет часа сън се превръща в истинско предизвикателство.

Експерти от Британския червен кръст подчертават, че най-лошото нещо, което можете да направите за организма си по време на гореща вълна, е да изпиете чаша алкохол или порция ледено кафе вечерта.

Напитките, съдържащи кофеин, действат като мощни диуретици. Те принуждават бъбреците да изхвърлят течностите по-бързо, повишават вътрешната температура на тялото и задействат опасна дехидратация. Алкохолът, който често се свързва с лятната релаксация, вместо това силно засяга нервната система, правейки съня повърхностен и неспокоен.

Защо дневният сън не се препоръчва

Жегата принуждава тялото да изразходва огромно количество енергия само за да поддържа стабилна температура, поради което хората често се чувстват непоносимо отпаднали през деня. Лекарите обаче строго предупреждават да не се поддавате на желанието за следобедна дрямка.

Дневният сън ще наруши биологичните ви ритми и когато дойде време за пълноценна нощна почивка, може просто да се окажете в състояние на безсъние.

Вместо това експертите препоръчват да се придържате максимално към обичайната си рутина – да си лягате и да се храните по едно и също време, за да не създавате допълнителен стрес за организма.

Медицински специалисти от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) излязоха с важно предупреждение, че екстремните горещини представляват смъртоносна заплаха не само за възрастните хора или пациентите с хронични заболявания.

Дори напълно здрави хора в разцвета на силите си могат да развият сериозни, застрашаващи живота усложнения (включително топлинен удар), ако игнорират основните правила за безопасност по време на периоди с обявен червен код за опасно време.

Тази статия е само с информационна цел и не трябва да се използва за медицинска диагностика или самолечение. При всякакви опасения, свързани със здравето се консултирайте с лекар.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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