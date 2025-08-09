Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Н ай-големият ефект от едновременното включване на осветлението от всички би бил рязко увеличение на търсенето на електричество, което повечето хора по света използват, за да захранват осветлението си, пише Sciencealert.

Електричеството е форма на енергия, която се произвежда с помощта на много различни горива. Електроцентралите са фабрики за производство на електроенергия, които генерират електричество от източници, включително въглища, природен газ, уран, вода, вятър и слънчева светлина. След това те го подават към мрежа от преносни и разпределителни проводници, наречена електрическа мрежа, която доставя електричеството до домове и предприятия.

За да се поддържа стабилна мрежата, електричеството трябва да се доставя при поискване. Когато някой включи лампа, той черпи енергия от мрежата. Генератор трябва незабавно да подава равно количество енергия в мрежата. Ако системата излезе от баланс, дори за няколко секунди, може да се случи прекъсване на електрозахранването .

Системните оператори използват сензори и сложни компютри, за да проследяват търсенето на електроенергия, така че да могат да регулират производството на енергия нагоре или надолу, ако е необходимо. Общото търсене на мощност, което се нарича натоварване, варира значително от час на час и от сезон на сезон.

За да разберете защо, помислете колко електричество използва домът ви през деня в сравнение с посред нощ или по време на лятна гореща вълна в сравнение с хладен есенен ден.

Справяне с пика на търсенето

Ако всички по света включат осветлението си едновременно, това би създало огромно, внезапно търсене на електроенергия. Електроцентралите ще трябва да увеличат производството си много бързо, за да избегнат срив в системата. Но тези централи реагират на променящото се търсене по различни начини.

Въглищните и атомните електроцентрали могат да осигуряват голямо количество електроенергия почти по всяко време, но ако бъдат изключени за поддръжка или се повредят, може да отнеме много часове, за да се върнат в експлоатация. Те също така реагират бавно на промените в натоварването .

Електроцентралите, които използват природен газ, могат да реагират по-бързо на променящото се натоварване, така че те обикновено са предпочитаният инструмент за покриване на периоди, когато е необходима най-много електроенергия, като например горещи, слънчеви летни следобеди.

Възобновяемите източници на електроенергия, като слънчева, вятърна и водна енергия, замърсяват по-малко, но не са толкова лесни за контролиране. Това е така, защото вятърът не винаги духа с еднаква скорост, нито пък всеки ден е еднакво слънчев на повечето места.

Мениджърите на електроенергийни мрежи използват големи батерии, за да изглаждат потока на енергия, когато търсенето се покачва и намалява. Но все още не е възможно да се съхранява достатъчно електроенергия в батерии, за да се захранва цял град . Батериите биха били твърде скъпи и биха се изтощили твърде бързо.

Някои оператори на водноелектрически централи могат да изпомпват вода в езера по време на периоди на ниско търсене, след което да освобождават тази вода, за да генерират електроенергия, когато търсенето е високо, като я пропускат през машини, наречени турбини.

За щастие, ако всички включат осветлението си едновременно, две неща биха помогнали да се предотврати пълен срив на системата. Първо, няма единна световна електропреносна мрежа. Повечето страни имат свои собствени мрежи или множество регионални мрежи.

Съседните мрежи, като тези в Съединените щати и Канада, обикновено са свързани, така че държавите да могат да пренасят електроенергия през границите си. Но те могат да се изключат бързо, така че дори ако токът спре в някои райони, е малко вероятно всички мрежи да се сринат едновременно.

Второ, през последните 20 години електрическите крушки, наречени LED, замениха много по-стари електрически лампи. Светодиодите работят по различен начин от по-ранните конструкции на крушки и произвеждат много повече светлина от всяка единица електричество, така че изискват много по-малко енергия от мрежата.

Според Министерството на енергетиката на САЩ, използването на LED крушки спестява на средностатистическото домакинство около 225 щатски долара годишно. Към 2020 г. почти половината от всички домове в САЩ използват LED крушки за повечето или всичките си нужди от осветление.

Повече отблясъци, по-малко звезди

Освен захранването на осветлението, важно е да се помисли и къде би отишла цялата тази светлина. Голям скок в осветлението би увеличил драстично сиянието на небето - мъгливата яркост, която виси над градовете през нощта.

Небесното сияние се получава, когато светлината се отразява от мъглата и праховите частици във въздуха, създавайки дифузно сияние, което измива нощното небе. Светлината е много трудна за контролиране: Например, тя може да се отразява от ярки повърхности, като например прозорци на автомобили и бетон.

Осветлението често се използва прекомерно през нощта . Помислете за празни офис сгради, където лампите светят денонощно, или за улични лампи, които светят нагоре, вместо надолу по улиците и тротоарите, където е необходимо осветление.

Дори добре проектираните осветителни системи могат да утежнят проблема, правейки градовете и магистралите видими от космоса, а звездите невидими от земята. Това светлинно замърсяване може да навреди на човешкото здраве, като пречи на естествените цикли на сън и бодърстване на телата ни . То може също да дезориентира насекоми , птици , морски костенурки и други диви животни.

Ако хората по целия свят включат осветлението си едновременно, ще видим умерено увеличение на консумацията на енергия, но много повече сияние в небето и никакви звезди в нощното небе. Това не е много примамлива гледка.