Любопитно

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Електричеството е форма на енергия, която се произвежда с помощта на много различни горива

9 август 2025, 07:04
Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?
Източник: iStock

Н ай-големият ефект от едновременното включване на осветлението от всички би бил рязко увеличение на търсенето на електричество, което повечето хора по света използват, за да захранват осветлението си, пише Sciencealert.

Електричеството е форма на енергия, която се произвежда с помощта на много различни горива. Електроцентралите са фабрики за производство на електроенергия, които генерират електричество от източници, включително въглища, природен газ, уран, вода, вятър и слънчева светлина. След това те го подават към мрежа от преносни и разпределителни проводници, наречена електрическа мрежа, която доставя електричеството до домове и предприятия.

За да се поддържа стабилна мрежата, електричеството трябва да се доставя при поискване. Когато някой включи лампа, той черпи енергия от мрежата. Генератор трябва незабавно да подава равно количество енергия в мрежата. Ако системата излезе от баланс, дори за няколко секунди, може да се случи прекъсване на електрозахранването .

Системните оператори използват сензори и сложни компютри, за да проследяват търсенето на електроенергия, така че да могат да регулират производството на енергия нагоре или надолу, ако е необходимо. Общото търсене на мощност, което се нарича натоварване, варира значително от час на час и от сезон на сезон.

За да разберете защо, помислете колко електричество използва домът ви през деня в сравнение с посред нощ или по време на лятна гореща вълна в сравнение с хладен есенен ден.

Справяне с пика на търсенето

Ако всички по света включат осветлението си едновременно, това би създало огромно, внезапно търсене на електроенергия. Електроцентралите ще трябва да увеличат производството си много бързо, за да избегнат срив в системата. Но тези централи реагират на променящото се търсене по различни начини.

Въглищните и атомните електроцентрали могат да осигуряват голямо количество електроенергия почти по всяко време, но ако бъдат изключени за поддръжка или се повредят, може да отнеме много часове, за да се върнат в експлоатация. Те също така реагират бавно на промените в натоварването .

Електроцентралите, които използват природен газ, могат да реагират по-бързо на променящото се натоварване, така че те обикновено са предпочитаният инструмент за покриване на периоди, когато е необходима най-много електроенергия, като например горещи, слънчеви летни следобеди.

Възобновяемите източници на електроенергия, като слънчева, вятърна и водна енергия, замърсяват по-малко, но не са толкова лесни за контролиране. Това е така, защото вятърът не винаги духа с еднаква скорост, нито пък всеки ден е еднакво слънчев на повечето места.

Мениджърите на електроенергийни мрежи използват големи батерии, за да изглаждат потока на енергия, когато търсенето се покачва и намалява. Но все още не е възможно да се съхранява достатъчно електроенергия в батерии, за да се захранва цял град . Батериите биха били твърде скъпи и биха се изтощили твърде бързо.

Някои оператори на водноелектрически централи могат да изпомпват вода в езера по време на периоди на ниско търсене, след което да освобождават тази вода, за да генерират електроенергия, когато търсенето е високо, като я пропускат през машини, наречени турбини.

За щастие, ако всички включат осветлението си едновременно, две неща биха помогнали да се предотврати пълен срив на системата. Първо, няма единна световна електропреносна мрежа. Повечето страни имат свои собствени мрежи или множество регионални мрежи.

Съседните мрежи, като тези в Съединените щати и Канада, обикновено са свързани, така че държавите да могат да пренасят електроенергия през границите си. Но те могат да се изключат бързо, така че дори ако токът спре в някои райони, е малко вероятно всички мрежи да се сринат едновременно.

Второ, през последните 20 години електрическите крушки, наречени LED, замениха много по-стари електрически лампи. Светодиодите работят по различен начин от по-ранните конструкции на крушки и произвеждат много повече светлина от всяка единица електричество, така че изискват много по-малко енергия от мрежата.

Според Министерството на енергетиката на САЩ, използването на LED крушки спестява на средностатистическото домакинство около 225 щатски долара годишно. Към 2020 г. почти половината от всички домове в САЩ използват LED крушки за повечето или всичките си нужди от осветление.

Повече отблясъци, по-малко звезди

Освен захранването на осветлението, важно е да се помисли и къде би отишла цялата тази светлина. Голям скок в осветлението би увеличил драстично сиянието на небето - мъгливата яркост, която виси над градовете през нощта.

Небесното сияние се получава, когато светлината се отразява от мъглата и праховите частици във въздуха, създавайки дифузно сияние, което измива нощното небе. Светлината е много трудна за контролиране: Например, тя може да се отразява от ярки повърхности, като например прозорци на автомобили и бетон.

Осветлението често се използва прекомерно през нощта . Помислете за празни офис сгради, където лампите светят денонощно, или за улични лампи, които светят нагоре, вместо надолу по улиците и тротоарите, където е необходимо осветление.

Дори добре проектираните осветителни системи могат да утежнят проблема, правейки градовете и магистралите видими от космоса, а звездите невидими от земята. Това светлинно замърсяване може да навреди на човешкото здраве, като пречи на естествените цикли на сън и бодърстване на телата ни . То може също да дезориентира насекоми , птици , морски костенурки и други диви животни.

Ако хората по целия свят включат осветлението си едновременно, ще видим умерено увеличение на консумацията на енергия, но много повече сияние в небето и никакви звезди в нощното небе. Това не е много примамлива гледка.

Източник: Sciencealert    
Електричество Енергия Електроцентрали Електрическа мрежа Възобновяеми източници Пик на търсенето Светлинно замърсяване LED осветление Консумация на енергия Прекъсване на електрозахранването
Последвайте ни

По темата

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

Скандално: Свалиха дете в инвалидна количка от самолет в София

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

Двойни цени в магазините: Пазете се от объркване

pariteni.bg
Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

Защо котката накуцва изведнъж - 9 възможни причини

dogsandcats.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 1 ден
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 1 ден

Виц на деня

– Като дойде време за море, си спомням две неща: – Банският ми е от 2020-та, а… килограмите ми не са.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

Любопитно Преди 17 минути

Всичко за сандвича прочетете в следващите редове

Пожар избухна край София

Пожар избухна край София

България Преди 7 часа

На място са изпратени 8 пожарни коли

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Свят Преди 8 часа

Техеран: Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим

Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

Украйна разшири зоната за евакуация в Донецка област

Свят Преди 9 часа

Филашкин: Престоят в Донецка област е изключително опасен

Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

Москва: Среща между Путин и Тръмп след седмица

Свят Преди 9 часа

Точната дата на срещата ще бъде определена въз основа на резултатите от подготовката

Какво става, рейтингът на Зеленски рязко пада

Какво става, рейтингът на Зеленски рязко пада

Свят Преди 10 часа

Депутатите вече няма да приемат на сляпо законите, подкрепени от Зеленски

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

Министерството на правосъдието затяга контрола към защитените свидетели

България Преди 11 часа

Идеята е да се избегнат злоупотреби

Това ли е краят на войната в Украйна?

Това ли е краят на войната в Украйна?

Свят Преди 11 часа

Туск: Президентът Зеленски е много предпазлив, но все още е оптимистичен

Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия

Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия

Свят Преди 12 часа

Сръбският президент не уточни кога смята, че ще се състоят предсрочните избори

България изрази дълбока загриженост за Газа

България изрази дълбока загриженост за Газа

Свят Преди 12 часа

Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта

Тежка катастрофа затвори път II-19, загина човек

Тежка катастрофа затвори път II-19, загина човек

България Преди 13 часа

Движението в двете посоки е спряно

Пламна предградие на Атина, горят къщи, загинал

Пламна предградие на Атина, горят къщи, загинал

Свят Преди 13 часа

Силният вятър усложнява ситуацията, а в област Атика е в сила червен код за опасност от пожари

Затвориха Дарданелите заради огромен пожар

Затвориха Дарданелите заради огромен пожар

Свят Преди 13 часа

От валийството съобщават и за изгоряла пожарна кола

Предадоха на съд бившия директор на БАИ

Предадоха на съд бившия директор на БАИ

България Преди 14 часа

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС

<p>Лукашенко обяви, че това е последният му мандат</p>

Лукашенко обяви, че това е последният му мандат като президент на Беларус

Свят Преди 14 часа

Той посочи, че синът му няма да го наследи на поста

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Врачки завлякоха жена с 30 хил. евро за магия за любов и здраве

Свят Преди 15 часа

Те ѝ обещали да я съберат с любимия човек

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 9 август, събота

Edna.bg

Лъвският портал 08.08.2025: Какво ни носи и как да се възползваме от космическата енергия

Edna.bg

Александър Исак взе решение и каза "не"

Gong.bg

Две греди, пропусната дузпа и по една точка за Монтана и Ботев Враца в дербито на Северозапада

Gong.bg

Сухо, горещо и пожароопасно време

Nova.bg

Нагасаки отбелязва 80 години от атомната бомбардировка над града (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg