Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Асертивността е способността да изразявате своите мисли, нужди и граници спокойно, без агресия или страх

27 ноември 2025, 09:08
Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея
А сертивността е способността да отстояваш собствените си граници, без да нарушаваш тези на другите. Днес за нея се говори в контекста на психичното здраве, кариерата и личните взаимоотношения. Човек, който е асертивен, не се страхува да каже „не“, да изрази мнението си и да остане себе си дори в трудни ситуации.

Как да се научим да казваме „не“, без да се чувстваме виновни

Асертивността е способността да изразявате своите мисли, нужди и граници спокойно, без агресия или страх да обидите друг. През 2025 г. този термин отново е на радара - защото в ерата на информационния шум и емоционалното прегаряне, асертивността е това, което ви помага да се съхраните.

Какво означава да бъдеш асертивен?

Асертивният човек не е някой, който винаги е прав или омаловажава другите. Напротив, той знае как да слуша, но не прави компромис с принципите и възгледите си.

Да бъдеш асертивен означава:

  • изразете позицията си директно, но с уважение
  • да не се съгласяваш с нещо, което противоречи на твоите ценности
  • не се извинява за чувствата си
  • непоемане на отговорност за емоциите на другите хора

Такива хора са спокойни, стабилни и често изглеждат уверени, дори и да нямат висок глас или лидерски статус.

Асертивност срещу агресия

Асертивността често се бърка с грубост или егоизъм. Всъщност те са противоположности.

Агресията е опит за контрол над другите чрез нарушаване на техните граници.

Пасивността е когато човек позволява границите му да бъдат прекрачени.

Асертивността е златната среда: знаеш къде и кога си съгласен и къде и кога не си.

Защо сега всички говорят за асертивност?

В днешния свят хората балансират социални роли, очаквания и натиск всеки ден. Асертивността не е просто черта на характера, а инструмент за психично здраве.

Проучване на PubMed Central установи, че асертивните хора са с 35% по-малко склонни да изпитват емоционално прегаряне и имат по-добри резултати по отношение на удовлетвореността от живота.

На работното място, асертивността ви помага да защитите собствената си позиция, а в личния си живот ви помага да изградите по-честни взаимоотношения без натрупано негодувание.

Как да развиете увереност в себе си

Психолозите съветват да започнете с прости стъпки:

  • Поставете си граници. Разберете кое е приемливо и кое не.
  • Говорете директно. Използвайте „Аз“ изказвания: „Чувствам“, „Имам нужда“, „Не съм готов/а“.
  • Не се оправдавайте. Чувствата ти не се нуждаят от обяснения.
  • Упражнявайте се да казвате „не“. Започнете с малко – казвайте „не“ там, където преди това сте се съгласили под натиск.
  • Научете се да слушате. Асертивността не е само за вас самите, но и за уважението към другите.

Защо е необходимо това?

Асертивността не е просто модна дума. Това е умение, което защитава психиката ви, спестява време и запазва взаимоотношенията. Способността да бъдете честни със себе си и с хората е най-добрата превенция на прегарянето и конфликтите.

