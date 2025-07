Какво би се случило, ако бебе се роди в Космоса?

С ускоряването на плановете за мисии до Марс се увеличават и въпросите за това как човешкото тяло би могло да се справи. Едно завръщане до червената планета би дало повече от достатъчно време на някого да забременее и дори да роди, пише Sciencealert.

Но може ли бебе да бъде заченато и изнесено безопасно в Космоса? И какво би се случило с бебе, родено далеч от Земята?

Повечето от нас рядко се замислят за рисковете, които сме преживели преди раждането. Например, около две трети от човешките ембриони не живеят достатъчно дълго, за да се родят, като повечето загуби се случват през първите няколко седмици след оплождането; често преди една жена дори да разбере, че е бременна.

Тези ранни, незабелязани загуби обикновено се случват, когато ембрионът или не се развие правилно, или не се имплантира успешно в стената на матката.

Бременността може да се разбира като верига от биологични етапи. Всеки един от тях трябва да се случи в правилния ред и всеки има определен шанс за успех. На Земята тези шансове могат да бъдат оценени с помощта на клинични изследвания и биологични модели. Скорошно изследване изучава как същите тези етапи могат да бъдат повлияни от екстремните условия на междупланетното пространство.

Микрогравитацията, почти безтегловността, изпитвана по време на космически полети, би направила зачеването физически по-неудобно, но вероятно не би попречила много на запазването на бременността след имплантирането на ембриона.

