След 10 месеца в Космоса: Астронавтите разказват за риска никога да не се върнат на Земята

К огато миналата година астронавтите Суни Уилямс и Бъч Уилмор се приближиха до Международната космическа станция (МКС) с отказали двигатели на капсулата си Boeing Starliner, те не успяха да излетят напред, за да се свържат, съобщава BBC.

А ако не можеха да се свържат, не знаеха дали ще успеят да се върнат у дома.

„Свързването беше наложително“, каза г-н Уилмор пред BBC News, два месеца след като двамата с г-жа Уилямс най-накрая се завърнаха успешно на Земята. "Ако не можехме да се скачим, щяхме ли да успеем да се върнем обратно? Не знаехме."

Астронавтите пътуваха по време на изпитателен полет, който трябваше да продължи осем дни. Вместо това те останаха в Космоса близо 10 месеца.

Първото предизвикателство беше да се свържат безопасно и успешно с МКС, което те успяха да направят в рамките на няколко минути, след като наземният център за управление на полетите им помогна да рестартират двигателите на кораба.

Г-н Уилмор заяви, че възможността никога повече да не видят Земята „определено ни мина през ума“.

Но и двамата астронавти казаха, че в тези моменти не са съобщавали на глас най-лошите сценарии, защото са били обучени да продължават с решаването на проблемите.

„Вие сякаш си четете мислите един на друг и знаете накъде отиваме с всички неуспехи“, каза г-жа Уилямс пред Би Би Си.

„Те не бяха очаквани“, признава тя. Но мислите бързо се насочиха към решенията: "В същото време, знаете ли, си казваме, какво имаме? Какво можем да направим?"

Сагата на двойката започва през юни 2024 г. Те участват в първия изпитателен полет с екипаж на космическия кораб Starliner, разработен от авиокосмическата компания Boeing.

Но след редица технически проблеми по време на полета, вариантът Starliner да превози астронавтите до дома, както е планирано, е сметнат за риск, който не си струва да се поема - при положение, че вместо това двойката може да бъде върната от друга компания, SpaceX.

Поради тази причина те останаха в космоса, докато не се качиха обратно на капсула на SpaceX. От своя страна Боинг поддържаше мнението, че собствената му капсула е безопасна за използване - и се оказа прав, когато корабът се завърна без екипаж през септември 2024 г.

След месеци на експерименти на борда на космическата станция г-жа Уилямс и г-н Уилмор в крайна сметка се завърнаха на Земята на 18 март.

По време на този етап от мисията им двойката неколкократно е описвана като заседнала, което означава, че не е имало начин да напуснат МКС.

Това обаче не е така, тъй като към космическата станция винаги има прикрепени космически кораби, които в случай на авария биха могли да послужат като спасителна лодка, която да върне астронавтите на Земята.

