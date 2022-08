След тежката катастрофа: Какви шансове за оцеляване има Ан Хейш?

Н е се очаква американската актриса Ан Хейш да оцелее, съобщава семейството ѝ, след катастрофа по-рано тази седмица, при която автомобилът ѝ изгоря, предава ДПА.

Тя остава в кома и има "тежка аноксична мозъчна травма"."Искаме да благодарим на всички за милите пожелания и молитви за възстановяването на Ан и да благодарим на всеотдайния персонал и прекрасните медицински сестри“, добавят те.

Хечи е на апарати за поддържане на живота, за да се определи дали органите й са жизнеспособни за донорство, се казва още в изявлението на семейството й.

Актрисата бе настанена в болница, след като катастрофира с автомобила си и причини пожар в къща в западен район на Лос Анджелис в петък. Според противопожарната служба в Лос Анджелис колата на Хечи е „избухнала в силен огън“, след като се е забила в двуетажна къща, оставяйки имота „необитаем“.

