Принцеса Маргарет е страдала от фетален алкохолен синдром заради кралицата майка

Н ова биография твърди, че принцеса Маргарет е страдала от фетален алкохолен синдром – състояние, причинено от употребата на алкохол от кралицата майка по време на бременността ѝ.

Според публикация в The Telegraph от 30 юли, авторката Мерил Секрест прави това шокиращо твърдение в предстоящата си книга „Принцеса Маргарет и проклятието: Разследване на кралския живот“, която ще излезе на 9 септември.

В текста Секрест предполага, че по-малката сестра на кралица Елизабет II е страдала от „невидимо увреждане“ – възможен резултат от фетален алкохолен синдром – което е оказало сериозно влияние върху характера ѝ и хода на живота ѝ.

Феталният алкохолен синдром като състояние, причинено от излагането на плода на алкохол по време на бременност. Това може да доведе до поведенчески затруднения и физически увреждания, които остават за цял живот. Според The Telegraph, Секрест отбелязва, че макар принцеса Маргарет да не е проявявала типичните лицеви белези, свързани със състоянието, симптоми като резки промени в настроението, нисък ръст, затруднения в ученето и хронични мигрени биха могли да сочат към него.

Кралицата майка е била добре известна с обичта си към алкохола, особено в обществени среди. Феталният алкохолен синдром обаче е описан за първи път едва през 1973 г., което предполага, че тя най-вероятно не е била информирана за рисковете от употребата на алкохол по време на бременност.

Принцеса Маргарет е родена през 1930 г. като второ дете на тогавашната херцогиня на Йорк – бъдещата кралица майка – и бъдещия крал Джордж VI. По това време сестра ѝ Елизабет е била на четири години. Според твърдения, кралицата майка е избягвала алкохола по време на първата си бременност с бъдещата кралица Елизабет.

„Гледката на виното просто ме ободрява! Не е ли необикновено! Ще бъде трагедия, ако никога не възстановя способността си да пия“, пише тя в писмо до съпруга си от 1925 г., цитирано от The Telegraph.

Мерил Секрест, номинирана за наградата „Пулицър“, не твърди, че покойната кралица Елизабет е страдала от каквото и да било заболяване в предстоящата си биография за сестра ѝ. Принцеса Маргарет почина през 2002 г. на 71-годишна възраст след множество здравословни усложнения, включително поредица от инсулти. Животът ѝ беше цветен, често описван като бунтарски. Наричана е „кралската бунтарка“ заради любовта си към лукса, драматичния си личен живот и жизнената си натура – в рязък контраст с деловия и сдържан подход на сестра ѝ към кралските задължения и короната.

В книгата си Секрест твърди, че според членове на семейството и медицински сестри, Маргарет е била възприемана като „палава“, „провокативна“ и „импулсивна“, известна с това, че „винаги казва истината“.

През 1960 г. принцеса Маргарет се омъжва за фотографа Антъни Армстронг-Джоунс. Бракът им обаче се разпада на фона на слухове за извънбрачни връзки от двете страни. През 1974 г. Маргарет преживява нервен срив, а четири години по-късно двамата официално се развеждат.

