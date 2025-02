Меган Маркъл промени годежния си пръстен за четвърти път

М еган Маркъл предизвика спекулации, че е променила елементите на годежния си пръстен за четвърти път, след като в трейлърите на новия сериал на Netflix показаха леки промени в пръстена на херцогинята на Съсекс.

Когато принц Хари предложи на Меган през 2017 г., той проектира пръстена така, че да включва диамант, чиято стойност се оценява на между 2,5 и 3 карата и който той е набавил от Ботсвана - където двойката е била на първата си съвместна почивка.

Около основния камък били разположени два по-малки кръгли диаманта от личната колекция бижута на принцеса Даяна. Това е още един специален и сантиментален щрих, като Меган разкри, че за нея е „важно“ да знае, че покойната майка на Хари е „част от това заедно с нас“.

Хари обясни, че пръстенът е от жълто злато, защото това е любимото злато на Меган, а включването на диаманти от колекцията на принцеса Даяна е, „за да сме сигурни, че тя е с нас в това лудо пътуване заедно“.

Оригиналният пръстен, чиято стойност се оценява на около 120 000 паунда, е с обикновена златна халка, изработена от Cleave & Company, редовния бижутер на покойната кралица Елизабет.

За по-малко от две години обаче годежният пръстен претърпява значителна промяна.

Новият му дизайн, който Меган демонстрира за първи път по време на Trooping the Colour през 2019 г., се отличава с халка, която е значително по-тънка от оригиналната.

През 2022 г. се появиха твърдения, че именно херцогът на Съсекс е направил първите промени в пръстена на Меган. Хари възложил на бижутерката Лорейн Шварц да промени размера на пръстена и да го пренареди.

Освеженият дизайн включваше тънка халка с микропаве и беше съчетан с диамантена халка, която символизираше разширяването на семейството им.

В долната част на пръстена са вградени рождените им камъни - перидот за Меган, изумруд за Арчи и сапфир за Хари, а халката също е създадена от дизайнерката на звездите Лорейн Шварц.

През 2022 г. се появиха допълнителни спекулации, че Меган е променила пръстена отново, когато се оказа, че е добавила допълнителни диаманти в обковката около централния диамант.

През 2023 г. пръстенът видимо липсваше от пръстите на Меган за игрите Invictus Games, както се съобщава, поради поправка на разхлабен камък. Смята се, че това е станало, защото Меган е променила пръстена за трети път.

