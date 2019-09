З наменитостите често се срещат с членове на британското кралско семейство, защото в много случаи подкрепят едни и същи благотворителни каузи. Имало е и ситуации, в които известни личности са ставали приятели с хора, които по-късно стават част от кралското семейство, както актрисата Меган Маркъл.

Британското кралско семейство има някои много близки приятелски връзки със звезди от Холивуд, но също така сред приятелите им има известни спортисти и хора от шоубизнеса, разказва в новото видео в канала си "Royal News" Vbox7.

Ето и някои от най-популярните известни личности, които са в добри приятелски отношения с принцовете Чарлз, Уилям, Хари и други членове на кралското семейство:

Роджър Федерер

Швейцарската тенис звезда Роджър Федерер е добър приятел със сестрите Мидълтън и присъства на сватбата на Пипа през 2017 г. Той също е забелязан да се среща с Кейт, която е патрон на All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Федерер и съпругата му Мирка са гостували в двореца Кенсингтън, за да прекарат време с херцога и херцогинята на Кеймбридж.

Абигейл Спенсър

Абигейл Спенсър и Меган Маркъл са били приятелки в продължение на години.

Американската филмова и телевизионна актриса Абигейл Спенсър си партнира с Меган Маркъл в сериала "Костюмари", но двете са приятелки много преди това.

Абигейл присъства както на кралската сватба, така и на бебешкото парти на Меган в Ню Йорк. По време на това пътуване Меган и Абигейл също бяха забелязани да обядват заедно.

Happy Birthday to these two amazing women who inspire millions of people : Abigail Spencer & Meghan Markle, my favorite « soul sisters » 💖 pic.twitter.com/XsP9gWiI8L — ⍟ Leïla ⧗ 🌲👑♥️💍 ~ #SaveTimeless (@Leila_EvilRegal) 4 август 2019 г.

Елтън Джон

Елтън Джон беше голям приятел с принцеса Даяна, а днес подкрепя децата й.

Певецът Елтън Джон наскоро публично защити херцога и херцогинята на Съсекс, след като бяха критикувани, че използват публични средства и пътуват с частен самолет до Франция. Елтън заяви, че той е осигурил парите за това пътуване на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл.

"Майката на принц Хари, Даяна, беше един от най-скъпите ми приятели. Изпитвам дълбоко чувство на задължение да защитя Хари и семейството му от ненужното нахлуване на пресата, допринесло за ненавременната смърт на Даяна", обясни Елтън.

Elton John says he gave Meghan and Harry his private jet to travel to France pic.twitter.com/eJboEuMBAd — Jeremy_Mandile (@jeremymandile) 7 септември 2019 г.

Серина Уилямс

Меган Маркъл и Серина Уилямс се запознаха през 2014 г. в Ню Йорк и оттогава са в приятелски отношения. Серина беше поканена на сватбата на Меган, а херцогинята пък беше сред публиката на тенис турнира Уимбълдън.

Двете останаха много близки, дори и след като Меган се съсредоточи върху кралските си задължения. През септември 2018 г. спортистката разкри, че двете все още излизат заедно, пишат си и "напоследък много разчитат една на друга".

Serena Williams and other friends Megan Markle told why Prince Harry fell in love with the actresshttps://t.co/NOPPwyoaAr pic.twitter.com/mDwcI3cTsg — getworldmedia (@gwmnews) 8 септември 2017 г.

Дейвид Бекъм

Дейвид Бекъм и принц Уилям са дългогодишни приятели.

Това приятелство продължава поне десетилетие. Бившата футболна звезда Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория присъстваха на сватбата на принц Уилям и Кейт Мидълтън през 2011 г.

Джордж Клуни

Джордж Клуни често "пази гърба" на Меган Маркъл. Нееднократно той е защитавал Меган от нападките в жълтата преса. Актьорът и съпругата му Амал Клуни бяха гости на сватбата й, а Амал присъства на бебешкото парти на Меган.

Носеха се слухове, че Клуни е кръстник на бебето Арчи, които актьорът опроверга. Клуни даже остро разкритикува отношението на медиите към Меган. Той дори сравни ситуацията със случилото се с принцеса Даяна. Клуни заяви по-рано тази година, че "това (отношението на пресата) е несправедливо, тъй като тя (Меган) не е направила нищо, освен просто да живее живота си".

Род Стюарт

Род Стюарт през годините е участвал на няколко кралски партита и е приятел с принц Чарлз. Певецът получи титлата CBE (Командир на Ордена на Британската империя).

Ели Голдинг

Певицата е близка с принцовете Хари и Уилям и даже пя на сватбата на Уилям. Тя също така е близка и с принцеса Юджийн и също присъства на сватбата й.

Един непотвърден слух е, че Голдинг е излизала с принц Хари.

Том Харди

Актьорът Том Харди и принц Хари се сприятеляват на Audi Polo Challenge в Coworth Park Polo Club през 2014 г. Интересното е, че двамата са родени на една и съща дата. Харди не говори за отношенията си с Хари, защото смята, че това си е техен личен живот.

Харди е посланик на "Принца на доверието“ - благотворителна инициатива на принц Чарлз. Той и съпругата му Шарлот Райли присъстваха на сватбата на херцога и херцогинята на Съсекс.

tom hardy + prince harry pic.twitter.com/oHTBUzuCxW — follow acc on bio !! (@seIguisuho) 8 ноември 2018 г.

Риана

Риана и принц Хари присъстваха заедно на събитие, спонсорирано от Националната комисия за борба с ХИВ/СПИН в Барбадос през 2016 г. Двамата се срещнаха по време на обиколката на принца в Карибите и завързаха приятелски отношения.

Въпреки че се разбираха доста добре, това не се разви в силна връзка. Две години по-късно Риана не беше поканена на сватбата на принца с Меган Маркъл.

In 2016, Prince Harry and @rihanna took part in a live HIV test at the Barbados National HIV/AIDS Commission in Bridgetown, Barbados. pic.twitter.com/pGJBUlntNI — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 ноември 2017 г.

