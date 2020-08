Как изглежда новият дом на Дженифър Лопес и Алекс Родригес за 40 милиона долара

Д женифър Лопес харчи впечатляваща сума за покупката на недвижим имот в Маями, намиращ се в зоната Star Island с изглед към морето, съобщава HOLA.

Според американския портал TMZ, цената на новата къща на Лопес и нейния избраник Алекс Родригес е на стойност 40 милиона долара. Общата площ на имението е 4 хиляди квадратни метра. Разполага с 10 спални, 12 бани, винарска изба, библиотека и асансьор до втория етаж.

Журналистите отбелязват, че кухнята е оборудвана с най-новите технологии и е толкова просторна, че може да се танцува в нея. Сградата е оборудвана с няколко камини, а вътрешната украса е от фино дърво.

Сградата е придружена с парцел от 34 хектара. В близост до къщата има басейн, фонтан, зона за отдих и къща за гости.

По-рано Дженифър Лопес отмени официално оповестената сватба.

Звездните двойки, които отложиха сватбите си заради коронавируса

Вижте поразителната двойничка на Джей Ло

През юли медии съобщиха, че двойката е купила имот в Лос Анджелис:

The three-bedroom, two-and-a-half bathroom abode is quite a modest purchase for the A-list duo. https://t.co/275cOb1VSd