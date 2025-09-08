Как и къде изниква "Баварският Версай"

Д ворецът Херенкимзее е "проектът на живота" на крал Лудвиг II - най-големият и най-блестящият, копие на Версай. Но той не носи щастие на краля, съобщи Deutsche Welle.

"Купувайте веднага, мястото изглежда подходящо". Това е телеграмата, която крал Лудвиг II Баварски изпраща до придворния си съветник Лоренц фон Дюфлинг на четвърти септември 1873 година. Тази телеграма поставя началото на нов етап в историята на най-големия остров в езерото Кимзее - Херенинзел (Мъжкият остров).

Между 1878 и 1886 година на това място е построена най-голямата от частните резиденции на ексцентричния баварски монарх-мечтател, наричан "краля от приказките" - не само най-голямата, но и най-скъпата от всичките му резиденции. Цената на новия дворец Херенкимзее надминава тази на световноизвестните замъци Нойшванщайн и Линдерхоф. Лудвиг обаче прекарва в двореца Херенкимзее едва дванайсет дни.

Сбъднати мечти - резиденциите на Лудвиг II в Бавария

И трите резиденции, построени в Бавария при управлението на Лудвиг II, са предназначени изключително за един човек: за монарха, който е предпочитал да води уединен живот - без придворни церемонии, без бляскави приеми и т.н. Лудвиг е искал след неговата смърт резиденциите му да бъдат разрушени. Но това не се случва: малко след трагичния му край през 1886 година всички архитектурни съкровища на краля са предоставени на обществеността - отворени са за всички желаещи и са превърнати в държавни музеи.

Лудвиг прекарва по-голямата част от времето си в по-малкия си замък Линдерхоф в живописна планинска долина близо до Гармиш-Партенкирхен - единствената от трите резиденции, която е напълно завършена приживе. Замъкът Нойшванщайн така и не е построен докрай - проектите редовно се бавят в търсене на източници на финансиране и заради постоянните промени, искани от Лудвиг. А проектът за двореца Херенкимзее е преработван цели тринайсет пъти!

Именно огромните разходи за всички тези проекти стават причина за проява на съмнения към здравия разум на Лудвиг, а скоро след това той умира при мистериозни обстоятелства - удавя се в езерото Щарнберг на 13 юни 1886 година по време на разходка с психиатъра си Бернхард фон Гуден. Неговото тяло също е намерено във водата на мястото на трагедията.

Лудвиг II и Луи XIV

Модел за подражание на Лудвиг е френският "крал-слънце" - абсолютният монарх Луи XIV. Лудвиг, от своя страна, е бил начело на конституционна монархия - не е имал абсолютна власт, което обаче се опитвал да игнорира, когато ставало въпрос за изграждането на резиденциите му.

Лудвиг отдавна искал да построи своеобразен "Баварски Версай" по подобие на резиденцията на Луи XIV край Париж, но не като център на властта или за представителни функции, а само за себе си.

В двореца е трябвало да бъдат създадени своеобразни копия-интерпретации на церемониалните зали на Версай - като музей за един-единствен посетител. Плюс кралски апартаменти за самия Лудвиг. Повечето от тези зали, помещения и салони днес могат да се видят от посетителите на двореца.

Кралят харесва острова

Първоначално Лудвиг иска да строи своя "Баварски Версай" недалеч от Линдерхоф - в същата алпийска планинска долина Грасвангтал. Първите планове са изготвени още през 1868 година, след което обаче се решава, че това място не е за такъв мащабен проект. Търсенето на подходящо място приключва пет години по-късно с телеграмата, цитирана в началото на публикацията, за покупката на Херенинзел в езерото Кимзее, известно още като "Баварско море".

От 1261 година остров Херенкимзее е собственост на Августинския орден. През 1803-а манастирът и имотът са секуларизирани. Манастирът е разпуснат, а островът става частен и няколко пъти сменя различни знатни собственици.

В началото на 70-те години на XIX век островът става център на един вид екологични протести - след като се разбира, че тогавашният му собственик, граф Паул Мария Фогт фон Хунолщайн, възнамерява да го продаде на дървообработваща фирма от Вюртемберг. Тя планирала да започне дърводобив, т.е. да изсече дърветата, което не се харесало на хората от региона и било отразено в местната преса.

Именно тези публикации в пресата привличат вниманието на Лудвиг, който търси подходящо място за следващата си голяма мечта. Кралят харесвал повече усамотените места в планината, но цял собствен остров в средата на голямо езеро бил достойна алтернатива, предлагаща максимално уединение.

Строежът на двореца Херенкимзее

Пет години след покупката на острова започват строителни работи, които продължават от 1878 до 1886 година - до смъртта на краля. Проектът е на архитект Георг фон Долман.

Преди смъртта на Лудвиг е завършена само централната част на сградата и е започнато изграждането на едно от страничните крила. То е демонтирано през 1907-а, за да добие дворецът симетричен вид. За построяването на сградата, чиито фасади са измазани и частично облицовани с естествен камък, са използвани 11 милиона тухли. Част от довършителните материали са добити директно на острова в местната кариера.

По време на строителството на двореца Лудвиг Баварски се е старал да наблюдава хода на работата - затова прекарал няколко дни в частните си кабинети в стил рококо през септември 1885-а след завършването на тази част от "Баварския Версай".

Интересни факти за двореца Херенкимзее

Тъй като дворецът бил предназначен изключително за един-единствен човек, не било планирано да се украсяват и обзавеждат всички помещения в него. В някои части на сградата и до днес голите тухлени стени чакат да се появят мазачи, бояджии и други майстори, като през тях минава и туристическият маршрут, абсолютни акценти в който са Огледалната зала и копието на основната спалня на Луи XIV във Версай.

Екскурзоводите не пропускат да обърнат внимание на факта, че Огледаната зала е с два метра по-голяма от френския оригинал. За украсата на стаите на двореца Херенкимзе са използвани 4,5 килограма злато.

Сред многото архитектурни и други исторически детайли специално внимание заслужава парадното стълбище. То е проектирано и изградено въз основа на съществуващи гравюри и картини на версайския оригинал, който е демонтиран още през 1752 година по време на преустройството на резиденцията на френските крале при управлението на Луи XV.

Архитектурното и историческото наследство на Лудвиг II Баварски

Новият дворец Херенкимзее, градината и паркът могат да се разглеждат като своеобразен апотеоз на всичко, за което е мечтал крал Лудвиг II. Дворецът е построен и декориран с най-скъпи материали, от най-добрите занаятчии и художници - предимно от самата Бавария.

Широко разпространена в Германия е оценката, че покрай това Лудвиг е изпразнил баварската хазна и почти е разорил кралството си. Пренебрегва се обаче фактът, че многобройните поръчки по време на строителството на резиденциите на Лудвиг не само осигуряват работа на голям брой хора, но и водят до създаването и развитието в Бавария - особено в Мюнхен - на различни работилници и индустрии, които стават известни и признати и извън Германия.

Лудвиг оставя огромно наследство - не само резиденциите Нойшванщайн, Линдерхоф и Херенкимзее. Със средства на баварския крал е построен и театърът в Байройт, в който се провежда ежегодният Вагнеров фестивал, Херенкимзее също става домакин на фестивал за класическа музика. Около седем хиляди души посещават този фестивал всяко лято, а миналата година желаещите да видят двореца Херенкимзее са били почти 310 000 души.