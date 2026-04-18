Кафето няма да ви спаси: 3 важни факта за ниското кръвно, които ще ви изненадат

З а опасността от високото кръвно налягане се пише много. За хипотонията обаче се говори по-малко, въпреки че тя често напомня за себе си веднага. Разглеждаме три факта за ниското налягане, които помагат да го разберем по-добре.

При хипотонията са важни не толкова цифрите, колкото симптомите

Ниското кръвно налягане само по себе си не означава непременно, че с организма нещо не е наред. За някои хора това е просто физиологична особеност. Затова лекарите гледат не само цифрите на апарата, а преди всичко как се чувства човекът. Ако заедно с ниското налягане се появят слабост, световъртеж, притъмняване пред очите или припадъци, тогава състоянието изисква внимание. Ако човек се чувства нормално, лечение може и да не е необходимо.

Рисковете при ниското кръвно

По това хипотонията се различава значително от хипертонията. Високото налягане може дълго време да не се усеща, но постепенно да уврежда съдовете. Ниското, напротив, най-често се усеща веднага – например, когато човек се изправи рязко, стои дълго прав, нахрани се обилно или просто е пил малко вода. Затова за лекаря е важна цялата картина: кога става лошо и свързано ли е това със ставане от леглото, хранене, дехидратация или прием на лекарства.

Кафето не е най-надеждният начин за повишаване на налягането

Кофеинът може да повиши налягането, но при повечето хора ефектът е малък и непостоянен. Според данни от метаанализ, публикуван в Clinical nutrition ESPEN, кофеинът повишава кръвното средно с около 1.9 мм рт. ст. за систоличното и 1.7 мм рт. ст. за диастоличното. При хора, които пият кафе редовно, ефектът често отслабва поради привикване: организмът се адаптира и реакцията вече не е толкова изразена. Ето защо чаша кафе може да ви ободри, но далеч не винаги променя забележимо цифрите на тонометъра.

Пиенето на 2 чаши кафе на ден може да ни убие

Кофеинът действа преди всичко на нервната система: той блокира аденозиновите рецептори, свързани с чувството за умора. Затова след кафе човек наистина може да почувства прилив на енергия и ускорен пулс, но субективното усещане, че му е станало по-леко, не винаги означава, че налягането се е повишило съществено.

Налягането може да падне след хранене

Коя е "златната среда" за кръвното налягане

Част от кръвния поток естествено се пренасочва към стомаха и червата, за да помогне на храносмилането. В нормални условия организмът компенсира това: сърцето започва да работи по-активно, а съдовете в други части на тялото леко се свиват. Ако обаче тази компенсация не работи добре, налягането след хранене може забележимо да спадне. Това състояние се нарича постпрандиална хипотония. Обикновено се развива до два часа след ядене и се среща често при по-възрастните хора.

Една до четири чаши кафе на ден не вредят на здравето, но ако тази дневна доза надмине 300 мл, могат да възникнат проблеми

В такива случаи човек може да почувства слабост, сънливост и замаяност. При някои хора това се проявява особено силно след обилно хранене или прием на храни, богати на въглехидрати.