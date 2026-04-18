Любопитно

Кафето няма да ви спаси: 3 важни факта за ниското кръвно, които ще ви изненадат

Защо цифрите на апарата не са най-важни, как тялото ни пренасочва кръвта към стомаха след хранене и каква е истината за ефекта на кофеина? Научете кога ниското кръвно е просто особеност и кога се превръща в реален риск за здравето, изискващ внимание

18 април 2026, 07:21
Източник: iStock

З а опасността от високото кръвно налягане се пише много. За хипотонията обаче се говори по-малко, въпреки че тя често напомня за себе си веднага. Разглеждаме три факта за ниското налягане, които помагат да го разберем по-добре.

При хипотонията са важни не толкова цифрите, колкото симптомите

Ниското кръвно налягане само по себе си не означава непременно, че с организма нещо не е наред. За някои хора това е просто физиологична особеност. Затова лекарите гледат не само цифрите на апарата, а преди всичко как се чувства човекът. Ако заедно с ниското налягане се появят слабост, световъртеж, притъмняване пред очите или припадъци, тогава състоянието изисква внимание. Ако човек се чувства нормално, лечение може и да не е необходимо.

Рисковете при ниското кръвно

По това хипотонията се различава значително от хипертонията. Високото налягане може дълго време да не се усеща, но постепенно да уврежда съдовете. Ниското, напротив, най-често се усеща веднага – например, когато човек се изправи рязко, стои дълго прав, нахрани се обилно или просто е пил малко вода. Затова за лекаря е важна цялата картина: кога става лошо и свързано ли е това със ставане от леглото, хранене, дехидратация или прием на лекарства.

Обожавате кафе? Тези навици могат да ви състарят по-бързо
12 снимки
кафе
кафе
кафе
кафе

Кафето не е най-надеждният начин за повишаване на налягането

Кофеинът може да повиши налягането, но при повечето хора ефектът е малък и непостоянен. Според данни от метаанализ, публикуван в Clinical nutrition ESPEN, кофеинът повишава кръвното средно с около 1.9 мм рт. ст. за систоличното и 1.7 мм рт. ст. за диастоличното. При хора, които пият кафе редовно, ефектът често отслабва поради привикване: организмът се адаптира и реакцията вече не е толкова изразена. Ето защо чаша кафе може да ви ободри, но далеч не винаги променя забележимо цифрите на тонометъра.

Пиенето на 2 чаши кафе на ден може да ни убие

Кофеинът действа преди всичко на нервната система: той блокира аденозиновите рецептори, свързани с чувството за умора. Затова след кафе човек наистина може да почувства прилив на енергия и ускорен пулс, но субективното усещане, че му е станало по-леко, не винаги означава, че налягането се е повишило съществено.

Кои хора не трябва да пият кафе
9 снимки
кафе
кафе
кафе
кафе

Налягането може да падне след хранене

Коя е "златната среда" за кръвното налягане

Част от кръвния поток естествено се пренасочва към стомаха и червата, за да помогне на храносмилането. В нормални условия организмът компенсира това: сърцето започва да работи по-активно, а съдовете в други части на тялото леко се свиват. Ако обаче тази компенсация не работи добре, налягането след хранене може забележимо да спадне. Това състояние се нарича постпрандиална хипотония. Обикновено се развива до два часа след ядене и се среща често при по-възрастните хора.

Една до четири чаши кафе на ден не вредят на здравето, но ако тази дневна доза надмине 300 мл, могат да възникнат проблеми

В такива случаи човек може да почувства слабост, сънливост и замаяност. При някои хора това се проявява особено силно след обилно хранене или прием на храни, богати на въглехидрати.

Последни новини

Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

Пожари в руски петролни съоръжения след серия украински атаки

България Преди 18 минути

Москва твърди, че противовъздушната отбрана е свалила няколко дрона

Ирак възобнови петролния износ, Иран отново заплаши с блокиране на Ормузкия проток

Ирак възобнови петролния износ, Иран отново заплаши с блокиране на Ормузкия проток

Свят Преди 50 минути

Първи танкер започна товарене от южните терминали, докато напрежението около ключовия морски коридор и иранската ядрена програма остава високо

Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Кога и къде се публикуват избирателните списъци?

Парламентарни избори Преди 1 час

Как да се информираме за номера и адреса на избирателната ни секция

<p>Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други?&nbsp;</p>

Как може да гласуват избирателите, които в изборния ден се намират в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги?

Парламентарни избори Преди 1 час

Организация на вота в болници и социални заведения: Как гласуват настанените в специализирани институции на 19 април

Любов или пълен контрол? 4 знака, че перфектното родителство всъщност вреди на детето

Любов или пълен контрол? 4 знака, че перфектното родителство всъщност вреди на детето

Любопитно Преди 1 час

Парадоксът е, че детето няма нужда от безгрешен родител. То има нужда от жив, автентичен човек, който може да сгреши, но въпреки това предлага безусловна подкрепа

Батериите са ахилесовата пета на смартфоните

Батериите са ахилесовата пета на смартфоните

Технологии Преди 1 час

Модерните телефони изобилстват от мощен хардуер - бързи процесори, много памет, AI изчисления, камери. Батерията обаче продължава да е слабото място, като според ново проучване 60% от европейците зареждат устройството си повече от веднъж на ден

Избори 2026: Всичко, което трябва да знаете, преди да гласувате на 19 април

Избори 2026: Всичко, което трябва да знаете, преди да гласувате на 19 април

България Преди 1 час

Кога започва и кога приключва изборният ден, какви документи да подготвим и как да не направим бюлетината си недействителна

.

Иран: Обогатеният ни уран няма да бъде прехвърлен никъде

Свят Преди 10 часа

Иран опроверга по-ранното твърдение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Ислямската република е дала съгласие да ги предаде

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Свят Преди 10 часа

Засилената подготовка е свързана и със завръщането на природното явление "Ел Ниньо"

,

Гняв в Португалия: Хиляди на протест срещу закон за по-лесни уволнения

Свят Преди 11 часа

За да бъде приет законът, ще е необходима подкрепата или на лявата социалистическа опозиция, или на крайнодясната партия „Чега“

ООН предупреди за опасността от "разпадане" на Южен Судан

ООН предупреди за опасността от "разпадане" на Южен Судан

Свят Преди 12 часа

.

Отмениха концерт на Кание Уест и в Полша

Любопитно Преди 12 часа

В страната бе изразено възмущение от антисемитски изказвания на американския рапър

Тръмп: САЩ ще изнесат „лека-полека“ урана от Иран

Тръмп: САЩ ще изнесат „лека-полека“ урана от Иран

Свят Преди 13 часа

Президентът заяви, че САЩ работят с Иран за премахването на мините от Ормузкия проток

,

Мощна коалиция за Ормузкия проток: 40 държави готвят военна мисия за сигурност

Свят Преди 14 часа

Макрон и Стармър призоваха корабите, преминаващи през Ормузкия проток, да не бъдат облагани с такси

Нетаняху: Израел не е приключил работата си срещу "Хизбула"

Нетаняху: Израел не е приключил работата си срещу "Хизбула"

Свят Преди 14 часа

Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в първия ден от десетгодишното примирие с Ливан

Гюров: Прокуратурата проверява мен, министри и главния секретар на МВР

Гюров: Прокуратурата проверява мен, министри и главния секретар на МВР

България Преди 14 часа

Това съобщи служебният премиер във видео във Facebook

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg
1

Облаци и дъжд в деня за размисъл

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 април, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 април, събота

Edna.bg

Засипаха с похвали играч на Левски

Gong.bg

Ето кои са фаворитите за треньор на Реал Мадрид

Gong.bg

Чарли Дюк - най-младият човек стъпил на Луната пред NOVA

Nova.bg

Облаци и дъжд в деня за размисъл

Nova.bg