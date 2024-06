Изненадващо oткритие: Изчезването на вълнестите мамути не е предизвикано от кръстосването

П оследното поколение на вълнестия мамут е било малобройно и болно.

На отдалечения остров Врангел край североизточния бряг на Сибир преди около 4000 години последното от тези величествени животни е поело последната си глътка въздух. В продължение на много поколения вълнестият мамут (Mammuthus primigenius) е бил в упадък, изолиран на острова от 6000 години. Намаляването на популациите е довело до кръстосване и липса на генетично разнообразие, което вероятно е довело до много здравословни проблеми при мамутите.

Но изненадващо ново изследване установи, че това генетично стеснение не е причината за смъртта на последните мамути.

"Сега можем уверено да отхвърлим идеята, че популацията е била просто твърде малка и че те са били обречени да изчезнат по генетични причини", казва еволюционният генетик Лав Дален от Центъра по палеогенетика, създаден в сътрудничество между Шведския природонаучен музей и Стокхолмския университет.

"Това означава, че вероятно е било просто някакво случайно събитие, което ги е погубило, и ако това случайно събитие не се беше случило, тогава днес все още щяхме да имаме мамути."

Остров Врангел се превръща в последния бастион на вълнестия мамут, тъй като повишаването на глобалните температури след края на последния ледников период повишава морското равнище, откъсвайки острова от континенталното население. С намаляването на местообитанията на приспособените към студа животни намалява и техният брой. За известно време двете популации са живели отделно, но успоредно.

Смята се, че континенталната популация е измряла първа, но мамутите са се задържали още малко на остров Врангел, където условията са останали достатъчно студени.

Тази последна популация е била много малка, достигайки най-много 200-300 индивида. Генетичният анализ показва, че мамутите от остров Врангел са били много ниско генетично разнообразие, и вероятно в резултат на това са имали много здравословни проблеми.

Под ръководството на генетика Мариан Дехаск от Центъра по палеогенетика нов екип от изследователи иска да проучи тази генетична деградация, за да разбере по-подробно последиците от нея.

"Мамутите представляват отлична система за разбиране на продължаващата криза на биоразнообразието и на това какво се случва от генетична гледна точка, когато даден вид е с малка популация, тъй като те отразяват съдбата на много днешни видове", обяснява Дехаск.

Изследването им се фокусира върху анализа на 21 генома на вълнести мамути; 14 от популацията на остров Врангел през 6-те хилядолетия, в които са били изолирани, и още 7 от континенталната популация. Заедно пробите обхващат 50 000 години от историята на вълнестите мамути.

Резултатите са доста завладяващи. Геномите от остров Врангел наистина показват признаци на кръвосмешение, но също така и евентуални признаци на възстановяване.

