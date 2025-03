Ярост на терминала: Разгневен пътник вилнее на летището в Дъблин след изпуснат полет

К ъсметът на ирландците изглежда не важи за късно пристигналите на терминала, съобщава Nypost.

Разгневен пътник, който изпуснал полета си, изпаднал в яростна истерия на летището в Дъблин, която го довела до закопчаване с белезници, след като в понеделник мъжът без риза хвърлил няколко предмета през терминала.

Според кадрите, публикувани в социалните мрежи, неидентифицираният пътник оставил след себе си разрушения в Деня на Свети Патрик, след като безумно хвърлял столове и огромна маса, докато служителите на летището и пътниците гледали шокирани.

В началото на клипа гологлавият мъж, който има шал около врата и част от лицето си, се надига и хвърля предмет, който изглежда е откъснал от плота, преди да разглоби друга част от оборудването.

