Избягала от нацизма, за да пише – Елза Ласкер - Шюлер

Е лза Ласкер-Шюлер е немска поетеса от еврейски произход.

Шюлер е родена във Елберфелд , сегашната област Вупертал, Германия.

Майка ѝ Жанет Шюлер е една от главните героини в поезията ѝ, а баща ѝ Аарон Шулер – еврейски банкер, е основната фигура в Die Wupper.

Придобива славата си благодарение на бурния си живот и реалните истории, които описва в своите произведения.

