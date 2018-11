Снимка, която показва, че Хитлер целува дете, чиято баба е еврейка, бе продадена за 11 520 долара на търг, съобщи Асошиейтед прес.

В. "Вашингтон пост" съобщи, че черно-бялата снимка е направена от Хайнрих Хофман и е подписана от Хитлер с тъмносиньо мастило.

На нея се вижда, че Хитлер се е усмихнал, докато целува Роза Бернил Нинау в своята планинска резиденция през 1933 г.

Децата на нацизмa - съдбата на наследниците на райха

Вестникът отбелязва, че фотографията била използвана като пропаганда по времето, когато нацисткият лидер бил представен пред света като благ човек.

Снимката бе продадена на търг на аукционна къща "Александър хисторикъл окшънс" в Чесапийк сити, Мериленд.

Хитлеровата младеж или как се създава чиста раса

От тръжната къща поясниха, че изследване показало, че Хитлер решил да пренебрегне еврейския произход на момиченцето. То било 6-годишно, когато била направена снимката, и умряло от полиомиелит през 1943 г.

Най-интересното е, пише "Вашингтон пост", че с момиченцето са родени на една и съща дата - 20 април.

'The Fuhrer's child': How Hitler came to adore a girl with Jewish roots https://t.co/qMnkhWoo2W pic.twitter.com/EqTBkPAQ7f