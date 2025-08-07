Любопитно

Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него

Той бил родом от Персия, днешен Иран

7 август 2025, 08:29
Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява

Сандвич с диня: Неочаквана лятна рецепта, която завладява
Въртенето на Земята се ускорява - предстои най-краткият ден в историята

Въртенето на Земята се ускорява - предстои най-краткият ден в историята
63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

63 години от смъртта на Мерилин Монро: Трагичният край, който Холивуд никога не забрави

"Златните години" на Мишел Пфайфър - зашеметяващи снимки от 80-те и 90-те години
Меган Маркъл на 44: Защо 4-ти август е дата с дълбока кралска история

Меган Маркъл на 44: Защо 4-ти август е дата с дълбока кралска история
Парис Джаксън отмени годежа си с Джъстин Лонг

Парис Джаксън отмени годежа си с Джъстин Лонг
Брад Пит снима тайно нов филм в България?

Брад Пит снима тайно нов филм в България?
Краят на една ера: „И просто ей така...“ приключва с трети сезон

Краят на една ера: „И просто ей така...“ приключва с трети сезон

Н а 7 август църквата почита паметта на преподобномъченик Дометий.

Той бил родом от Персия, днешен Иран. Родил се в първата половина на IV век, по времето на император Константин Велики, когато християнството вече било позволена религия и спрели гоненията срещу вярващите в Иисус Христос. 

Дометий повярвал в Спасителя на света и посветил живота си на вярата.

Но близките му се опитали да го отклонят от нея и той отишъл в гранична с Византия област. Станал монах в един манастир до град Низибия (днес Нусайбин на турско-сирийската граница). Там Дометий прекарал известно време, докато се научил на монашески подвиг и тогава по подобие на други монаси от обителта, пожелал да се отдаде на безмълвен живот. 

Отишъл в една пуста планина, където се настанил в пещера.

Чрез пост, молитва, нощни бдения и размисли за Бога и Неговия промисъл за света Дометий достигнал такава святост и съвършенство, че станал духовен наставник на други отшелници. Получил от Бога дарбата да изцерява хората от болестите им. 

Но в онези предели дошъл Юлиан Отстъпник,

който започнал в цялата империя и особено в източните й части голямо гонение срещу християнството с цел да възстанови езическата религия. Лично предприел пътуване в източните провинции, където християнството имало вече дълбоки корени и трайни традиции. 

Юлиан научил за подвижника Дометий и неговия духовен авторитет сред населението. Затова наредил да го убият, ако не се откаже от вярата си.

Войници отишли при преподобния и като го заварили с двама негови ученици по време на молитва, започнали да хвърлят камъни срещу тях, докато ги умъртвили, а после зазидали и входа на пещерата. 

Така мъченически свършил живота си този Божи угодник и се преселил в небесното царство в 363 г. Затова го почитаме като преподобномъченик.

Имен ден днес празнуват Валери и Валерия. Тези имена имат имен ден още няколко пъти през годината - на 21 януари и на 7 юни.

Името Валерия (мъжкият вариант е Валери) идва от латински език, като произлиза от родовото име valerius. Значението му е "силен съм", "който има стойност", "здрав".

Източник: БТА/Проф. Иван Желев    
преподобномъченик Дометий имен ден Валери Валерия
Последвайте ни
Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете

Арестуваха американски войник, опитал да предаде информация за танковете "Ейбрамс" на Русия

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Започва изплащането на пенсиите за месец август

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Почина легендарният пианист и композитор Еди Палмиери

Какви са правата на работещите през нощта

Какви са правата на работещите през нощта

pariteni.bg
Volkswagen планира да сложи край на един от най-разпознаваемите си модели

Volkswagen планира да сложи край на един от най-разпознаваемите си модели

carmarket.bg
4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...
Ексклузивно

4 август: Отдаваме почит на няколко млади християни, имен ден имат...

Преди 3 дни
Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде
Ексклузивно

Обрат във времето: Дъжд и гръмотевици в понеделник, ето къде

Преди 3 дни
Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение
Ексклузивно

Израелски министър се моли в забранен храм, нарушавайки десетилетно споразумение

Преди 3 дни
В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall
Ексклузивно

В Русия започна делото за атентата в концертната зала Crocus City Hall

Преди 3 дни

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Любопитно Преди 36 минути

За пътуващите със самолет до момент важаха строги правила за течностите, пренасяни в ръчния багаж

Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава

Борбата с горските пожари в Сакар и Пирин продължава

България Преди 1 час

В гасенето отново се включиха двата шведски самолета и военен хеликоптер „Кугър“

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Замърсена храна, плажът и мръсните ръце: Как да избегнем чревни инфекции през лятото

Любопитно Преди 2 часа

През лятото рискът от чревна инфекция е най-висок

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

Единственият в света Мишлен ресторант за сладолед

Любопитно Преди 2 часа

"Искам просто да имам сладоледаджийница. Никой не трябва да чака часове за сладолед или каквото и да е друго ястие.“

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Свят Преди 2 часа

Израелският премиер Нетаняху явно е взел решение да завземе цялата ивица Газа, съобщават различни медии

.

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София - около 29 градуса

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Технологии Преди 3 часа

Засега притесненията, че ще намали посещенията, не се оправдават

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Свят Преди 10 часа

Тръмп е разкрил плановете си в телефонен разговор с европейски лидери

Бивол уби американски милионер

Бивол уби американски милионер

Свят Преди 10 часа

Трагедията е станала, когато Уоткинс е ловувал мъжки африкански бивол с тегло почти 1,5 тона

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Ухапан от кърлеж в Сърбия разви алергия към месо

Свят Преди 10 часа

Синдромът може да причини реакции и към други храни, произхождащи от бозайници, като млечни продукти или желатин

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Най-малко 20 загинаха в Газа след преобръщане на камион с помощи

Свят Преди 11 часа

Камионът е бил принуден от израелската армия да използва опасни пътища

Почина майката на Брад Пит

Почина майката на Брад Пит

Свят Преди 12 часа

Пит беше невероятно близък с майка си

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Русия атакува газопровода, свързващ България и Украйна

Свят Преди 12 часа

Целта е била атакувана от десетки руски дронове

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

Пеевски: НАП, Агенция „Митници“, КЗК и ДАНС да проверят „Лукойл“

България Преди 13 часа

Лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" настоява за действия срещу евентуален картел на пазара на горива

Стрелба във военна база в САЩ

Стрелба във военна база в САЩ

Свят Преди 13 часа

Там се помещава 3-та пехотна дивизия

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

Гранични полицаи задържаха 8 мигранти в „Овча купел“

България Преди 13 часа

С тях е задържан и 22-годишен сириец с хуманитарен статут

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Чарлийз Терон - ледената кралица на Холивуд на 50

Edna.bg

Днес имен ден имат две силни имена

Edna.bg

Ман Сити постави условие за Грийлиш, което може да провали потенциален негов трансфер

Gong.bg

Драма до последно, Осака и Мбоко си уредиха финал в Монреал

Gong.bg

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

Nova.bg

Августовска жега завладява страната в края на седмицата

Nova.bg