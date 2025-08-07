Отдаваме почит на преподобномъченик Дометий, какво се знае за него

Меган Маркъл на 44: Защо 4-ти август е дата с дълбока кралска история

Н а 7 август църквата почита паметта на преподобномъченик Дометий.

Той бил родом от Персия, днешен Иран. Родил се в първата половина на IV век, по времето на император Константин Велики, когато християнството вече било позволена религия и спрели гоненията срещу вярващите в Иисус Христос.

Дометий повярвал в Спасителя на света и посветил живота си на вярата.

Но близките му се опитали да го отклонят от нея и той отишъл в гранична с Византия област. Станал монах в един манастир до град Низибия (днес Нусайбин на турско-сирийската граница). Там Дометий прекарал известно време, докато се научил на монашески подвиг и тогава по подобие на други монаси от обителта, пожелал да се отдаде на безмълвен живот.

Отишъл в една пуста планина, където се настанил в пещера.

Чрез пост, молитва, нощни бдения и размисли за Бога и Неговия промисъл за света Дометий достигнал такава святост и съвършенство, че станал духовен наставник на други отшелници. Получил от Бога дарбата да изцерява хората от болестите им.

Но в онези предели дошъл Юлиан Отстъпник,

който започнал в цялата империя и особено в източните й части голямо гонение срещу християнството с цел да възстанови езическата религия. Лично предприел пътуване в източните провинции, където християнството имало вече дълбоки корени и трайни традиции.

Юлиан научил за подвижника Дометий и неговия духовен авторитет сред населението. Затова наредил да го убият, ако не се откаже от вярата си.

Войници отишли при преподобния и като го заварили с двама негови ученици по време на молитва, започнали да хвърлят камъни срещу тях, докато ги умъртвили, а после зазидали и входа на пещерата.

Така мъченически свършил живота си този Божи угодник и се преселил в небесното царство в 363 г. Затова го почитаме като преподобномъченик.

Имен ден днес празнуват Валери и Валерия. Тези имена имат имен ден още няколко пъти през годината - на 21 януари и на 7 юни.

Името Валерия (мъжкият вариант е Валери) идва от латински език, като произлиза от родовото име valerius. Значението му е "силен съм", "който има стойност", "здрав".