Има проблем с магнитното поле на Земята

У чените направиха шокиращо откритие – магнитното поле на Земята отслабва. Магнитното поле е жизнено важно за живота на нашата планета, тъй като ни предпазва от космическата радиация и заредени частици от слънцето.

Голям регион с намалена магнитна интензивност е наблюдаван между Африка и Южна Америка, наречен Южноатлантическа аномалия, и е формирал център с минимална интензивност само за пет години.

Мистериозно движение на северния магнитен полюс към Сибир

Изследователите спекулират, че отслабването е знак, че Земята се насочва към обръщане на полюсите

(бел. ред. когато северният и южният полюс сменят местата си), а последният път, когато това се е случило е било преди 780 000 години.

Аномалията предизвиква проблеми за спътниците и други космически обекти, когато прелитат през района, тъй като много от тях получават технически неизправности.

Откритието е направено от екип от Европейската космическа агенция (ЕКА), който е извадил данните от група спътници. Сателитите са специално проектирани да идентифицират и измерват различните магнитни сигнали, които изграждат магнитното поле на Земята и позволяват на експертите да открият области с отслабено магнитно поле.

Какво се случва, когато географският северен полюс съвпадне с магнитния?

Юрген Мацка от германския Изследователски център за науки за Земята заяви: „Новият източен минимум в Южноатлантическата аномалия се появи през последното десетилетие и в последните години се развива енергично.

Сега предизвикателството пред нас е да разберем процесите в земното ядро, които провокират тези промени”.

Отслабеното магнитно поле от години е в полезрението на експертите, те знаят, че то е загубило 9% от интензивността си през последните 200 години. Наскоро обаче още по-голям регион с отслабено магнитно поле се разви между Африка и Южна Америка.

Един век е достатъчен, за да се обърнат магнитните полюси

След анализ на данните, събрани от сателитите, екипът установява, че между 1970 и 2020 г. силата на магнитното поле в този регион е намаляла от около 24 000 нанотесли до 22 000. Все пак онова, което е по-озадачаващо е фактът, че аномалията е нараснала и се е придвижила на запад със скорост от около 19 км/ч.

How Animals Sense Earth’s Magnetic Field

Have ever wondered how homing pigeons make round trips without GPS, or how pregnant sea turtles find the same beach on which they were... - https://t.co/6lctaIMWpP pic.twitter.com/1j5iybUrJZ