Безпощадно изпитание определи съдбата на двойките в любовната надпревара

12 септември 2025, 10:15
Ясни са първите полуфиналисти в „Диви и красиви“
П оследната игра за двойки през този сезон провокира силно напрежение и истинска радост сред участниците в романтичното риалити „Диви и красиви“. Хармония, баланс и малко физика бяха нужни на всички, за да преминат през тежкото изпитание. Силна прегръдка трябваше да ги задържи над басейна, хванати само за въже.

Джулия и Николай за пореден път доказаха, че отношенията им са истински и непоклатими, защото успяха да останат над четири часа в една позиция, което им донесе победата. Двамата получиха имунитет и това ги превърна в първите полуфиналисти.

Във финалните етапи на „Диви и красиви“ всичко се променя с много бързи темпове, а предизвикателствата са неочаквани. Изненадата на вечерния коктейл дойде от кутия, пълна с неудобни въпроси. Раздялата, изневярата и най-вече любовта бяха в основата на всеки един от тях. Отговорите на дамите и господата дадоха яснота за това на какъв етап са отношенията им с половинките, които са избрали. А последвалото изпитание над басейна, затвърди връзката на двойките.

Първи във водата се оказаха Ренета и Асен, следвани от Ивелина и Николай Масурски и Елвира и Радослав. След четири часа и двадесет и три минути и поредица от крампи и кризи, Ванеса се пусна от Чефо, след като видя сълзите от болка в очите му. Победителите Джулия и Николай пожелаха да споделят топлото джакузи именно с тях.

Как ще премине последната церемония по размяна на гривните на любовта и първият открит вот? Коя двойка ще си тръгне на крачка от големия финал?

Не пропускайте да видите в следващите епизоди на „Диви и красиви“ във вторник, четвъртък и петък от 22:00 ч., както и големия финал в събота от 21:00 ч. по NOVA.

Зрителите на NOVA избират победителите в „Диви и красиви“. Гласуването в приложението NOVA PLAY вече е активно.

