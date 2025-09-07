Любопитно

Хванатата в изневяра жена на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Кристин Кабот е подала молбата за развода на 13 август

7 септември 2025, 18:54
Хванатата в изневяра жена на концерта на Coldplay подаде молба за развод
Източник: БГНЕС

К ристин Кабот, жената, замесена в скандала с „Kiss Cam“ заедно с бившия изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън по време на концерт на Coldplay, е подала молба за развод със съпруга си.

Кабот, която също работеше в Astronomer, е подала документите в Портсмут, Ню Хемпшир, на 13 август, съобщава NBC News.

Процедурата по развода все още е в ход, сочат съдебни документи, до които изданието е получило достъп. Следващото заседание е насрочено за 26 ноември.

Адвокатите и на Кабот, и на съпруга ѝ не са отговорили на запитванията на NBC News. Според PEOPLE, самата Кабот също не е откликнала на многобройните опити за контакт.

Кабот и Байрън попаднаха в светлината на прожекторите, след като станаха сензация заради реакцията си на „Kiss Cam“, докато присъстваха на концерта на Coldplay във Фоксборо, Масачузетс, на 16 юли.

Щом осъзнаха, че камерата ги е уловила, Кабот закри лицето си, а Байрън се наведе към нея. Реакцията им провокира шега от фронтмена Крис Мартин, който подметна, че може би имат „афера“.

Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи, последвани от истинска медийна буря. Онлайн потребители започнаха да разпространяват лични данни за семействата на двамата. Малко след като Astronomer публично призна за скандала и обяви вътрешна проверка, на 19 юли беше оповестена оставката на Байрън.

Няколко дни по-късно представител на компанията потвърди пред PEOPLE, че и Кабот, която заемаше позицията директор „Човешки ресурси“ в Astronomer, е напуснала.

Оттогава нито Байрън, нито Кабот са коментирали публично естеството на връзката си. Временният главен изпълнителен директор на компанията, Пийт ДеДжой, се обърна към служителите още през юли, като коментира последиците от инцидента.

„Събитията от последните няколко дни получиха ниво на медийно внимание, с което малко компании – камо ли стартиращи фирми в нашия малък ъгъл на света на данните и изкуствения интелект – някога са се сблъсквали“, пише ДеДжой. „Прожекторите бяха необичайни и сюрреалистични.“

„На нашия екип: благодарим ви за вашата устойчивост и отдаденост да изградите нещо велико“, добавя той. „А на нашата общност и клиенти: благодарим ви за доверието. Няма да ви разочароваме.“

Източник: people.com    
Кристин Кабот Kiss Cam Развод Скандал Coldplay Анди Байрън Astronomer Оставка Изневяра
Последвайте ни

По темата

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Хванатата в изневяра жена на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Хванатата в изневяра жена на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Бъдещето на

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

Настава сеч, близо 1400 глоби за средната скорост в рамките на 11 часа

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 3 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Премиерът Желязков на официална визита в Черна гора

Премиерът Желязков на официална визита в Черна гора

България Преди 1 час

Желязков ще се срещне с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на страната - Яков Милатович

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Премиерът на Словения се ожени за бивша телевизионна водеща

Свят Преди 2 часа

За първи път действащ словенски министър-председател встъпва в брак, докато заема този пост

Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите

Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите

Свят Преди 3 часа

„Всички знаем, че гърците трудно свързват двата края. Затова наш приоритет е да подкрепим доходите им,“ подчерта Мицотакис

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

България Преди 4 часа

В близост до пожара няма постройки

Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

България Преди 4 часа

Институциите отказват да поемат отговорност, защото животните не са кучета или котки

Радмила Шекеринска и Росен Желязков

Желязков пред Шекеринска: България е готова да допринесе за гаранциите за Украйна

България Преди 4 часа

Българският премиер се срещна със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

Любопитно Преди 5 часа

Търсенията за „тоалети на точки“ са нараснали със 1026% спрямо предходната година, докато „нокти на точки“ са се увеличили с 1296% в Pinterest

Никола Цолов

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Любопитно Преди 5 часа

Като отборен шампион за първи път в историята си ликува тимът на българина Campos Racing

Премиерът на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка

Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка, кой ще го замести

Свят Преди 5 часа

Кои са възможните кандидати за поста му

<p>Феноменът &bdquo;Игри на волята&ldquo; се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)</p>

Феноменът „Игри на волята“ се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Ралица Паскалева е категорична, че участниците в сезон 7 са наистина запомнящи се

<p>Пореден протест заради водната криза в Плевен</p>

Пореден протест заради водната криза в Плевен

България Преди 6 часа

На този фон тази седмица държавата пое контрола над кризата. ВиК-експерти от цялата страна са командировани в Плевен

Карло Акутис

Папа Лъв XIV канонизира „Божия инфлуенсър“ Карло Акутис за светец

Свят Преди 7 часа

Ватиканът призна Карло Акутис за извършил две чудеса след смъртта си

<p>Намериха изчезналия от&nbsp;Слънчев бряг румънец</p>

Намериха изчезналия от Слънчев бряг румънец

България Преди 7 часа

Мъжът е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас

"Кървава луна"

Нощта, в която Луната кърви: страх, магия и надежда в небето над нас

България Преди 7 часа

Тази вечер погледнете към небето и вижте Луната

<p>Суетният миньор Теодор-Чикагото влиза в &bdquo;Игри на волята&ldquo; 7</p>

„Игри на волята“ 7: Именити спортисти и суетният миньор Теодор-Чикагото ще се борят за оцеляване

Любопитно Преди 8 часа

Водещите Ралица Паскалева и Павел Николов ще посрещнат четири племена на Арената

<p>Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу</p>

Психолог: Тези хлапета не разбират, че посягането на полицай е табу

България Преди 8 часа

„Аз съм работил в най-бандитските години на прехода. Помня сериозни и познавам сериозни мъже бандити. Не си спомням някой някога да му е минавало през ума да нападне директор на Областна дирекция на МВР“, казва психологът Росен Йорданов

Всичко от днес

От мрежата

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Тази задача по математика ще затрудни и най-добрите

Edna.bg

Грим, който ни прави уморени - нов тренд в 12 стъпки

Edna.bg

Илиан Илиев: Подарихме им три гола, има психологически проблем

Gong.bg

Италия е световен шампион по волейбол за жени

Gong.bg

"Помня очите му“ – жертва на „Наглите” разказва за човек извън осъдените

Nova.bg

Даниел Митов: След случая с починалия наркозависим мъж са арестувани 33 души, 600 са проверени

Nova.bg