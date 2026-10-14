Н еобичаен криминален инцидент с участието на модерните технологии изправи на нокти полицията в Германия. 16-годишно момиче подаде сигнал, че е станало обект на неприлично отношение от страна на робот по време на изложение. Случаят бързо придоби обрат, когато органите на реда откриха машина в багажника на автомобила на нейния собственик.

Случаят повдига както правни, така и хумористични въпроси за това кой носи отговорност, когато автономна машина престъпи границите на обществения ред.

Нежелано докосване на панаира

Инцидентът е станал по време на технологично изложение, където 41-годишен мъж демонстрирал своя дистанционно управляван робот пред посетителите. Според свидетелските признания на 16-годишната тийнейджърка, машината внезапно се приближила към нея и извършила неприлични жестове и докосвания.

Момичето веднага съобщило на охраната, но докато пристигне полицията, собственикът на робота вече бил бързо прибрал машината и напуснал района.

Акция „Багажник“: Задържането

Немските полицейски служители реагирали бързо и започнали издирване на собственика. Автомобилът му бил спрян за проверка малко по-късно в района на събитието.

При огледа на превозното средство полицаите останали изненадани - „заподозреният“ робот бил сгънат и грижливо скрит в багажника на колата.

„Това определено не е стандартен случай за нашите дежурни екипи. Когато машина е замесена в подобен инцидент, въпросът за правната отговорност преминава изцяло върху оператора, който я управлява“, коментират от местното полицейско управление.

Грешка в програмата или човешка намеса?

Собственикът на робота твърди, че не е имал умисъл за подобно поведение и че става въпрос за „технически гаф“ или грешка в сензорите за движение на устройството. Полицията обаче разследва дали машината е била управлявана пряко от мъжа чрез дистанционна връзка в момента на инцидента.

Технологията е конфискувана от органите на реда за извършване на техническа експертиза. Започнато е разследване срещу 41-годишния собственик за неприлично поведение и посегателство срещу непълнолетно лице.