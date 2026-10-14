ЕК отпусна oще 2,86 млрд. евро на Украйна за дронове, ракети и системи за ПВО

Е вропейската комисия съобщи, че е предоставила 2,86 млрд. евро на Украйна за отбранителна техника и боеприпаси. Средствата са предназначени за закупуване на дронове, системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари и оборудване за електронна война.

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„Русия не напредва на фронта и продължава да увеличава въздушните удари, жестоко насочени срещу украински цивилни и инфраструктура“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

60 млрд. евро за отбрана

Общият заем за Украйна е в размер на 90 млрд. евро, като 60 млрд. евро от тях са предназначени за отбрана, посочва Европейската комисия.

За тази година се предвижда 28,3 млрд. евро да бъдат насочени към украинската отбранителна промишленост.

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Над 231 млрд. евро подкрепа от ЕС от 2022 г.

От началото на руската инвазия през 2022 г. Европейският съюз е предоставил на Украйна обща подкрепа в размер на 231,5 млрд. евро.

В тази сума са включени и 3,8 млрд. евро от постъпленията, свързани с руските активи, замразени в рамките на европейските санкции.