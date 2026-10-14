България

НС одобри на първо четене забрана за отглеждане на животни за ценни кожи, глобите - до 10 000 евро

Норки, лисици, чинчили и енотовидни кучета попадат в обхвата на предложението. Предвидени са глоби до 1500 евро за физически лица и санкции до 10 000 евро при повторно нарушение за фирми

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 13:50
НС одобри на първо четене забрана за отглеждане на животни за ценни кожи, глобите - до 10 000 евро
Източник: iStock Photos

О тглеждането и развъждането на животни за добив на ценни кожи да бъде забранено в България. Това предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които Народното събрание одобри на първо четене. Законопроектът е внесен от Антон Кутев и група народни представители.

Предложението е насочено срещу фермите, в които животните се отглеждат основно заради козината им. Сред видовете, които ще попаднат под забраната, са норките, лисиците, чинчилите и енотовидните кучета.

  • Кои кожи няма да попаднат под забраната

Ограничението няма да обхваща всички видове животински кожи. Изключение се предвижда за кожите, получени като страничен продукт при производството и преработката на месо, както и за тези от животни, добити при лов.

Основната разлика е в целта на отглеждането. При животни като говеда, свине и овце кожата обикновено е страничен продукт, докато във фермите за ценни кожи животните се развъждат предимно заради козината си, използвана в модната и текстилната промишленост.

  • Аргументите за забраната

В мотивите към законопроекта вносителите посочват, че целта е да се ограничи страданието на животните, отглеждани в условия, които не им позволяват да проявяват естественото си поведение.

Според тях практиките в подобни стопанства повдигат въпроси, свързани с хуманното отношение към животните. Като допълнителни аргументи са посочени възможните последици за общественото здраве и околната среда.

Специално внимание е отделено на американската норка. Вносителите предупреждават за потенциалното въздействие на този вид върху местните екосистеми и биологичното разнообразие.

  • Какви санкции се предвиждат

Законопроектът предвижда и финансови санкции за нарушителите. За физическите лица глобите ще бъдат между 800 и 1500 евро.

За юридическите лица и едноличните търговци имуществените санкции ще варират от 2500 до 4500 евро при първо нарушение. При повторно нарушение те ще могат да достигнат 10 000 евро.

Одобрението на първо четене е етап от законодателната процедура. Предстои законопроектът да премине през следващите етапи на разглеждане в парламента.

Редактор: Василена Василева
Източник: Агенция "Фокус"    
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