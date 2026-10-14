Един от Вулканите се отправя към Блатото на “Игри на волята” тази вечер

П ореден трус очаква бедстващото племе на Вулканите в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като бившите членове на Обречените Йоанна и Марио се присъединиха към Червените след победа в индивидуална битка, днес един от обитателите на Изолатора ще бъде изпратен в изгнание на Блатото. Кой от тях ще се отправи към суровата локация?

На Арената за нов епичен сблъсък отново ще излязат трите отбора във Войната на племената. Съревнованието за неприкосновеност ще изправи участниците пред изпитания за комуникативност, отборна игра и търпение. Две от племената ще заслужат спасение, а за загубилите предстои напрегната среща край огъня на номинациите.

Извън бойното поле зрителите ще видят нови обрати във все по-заплетената социална игра между участниците, а поредната порция конфликти ще доведат до нарастващо напрежение сред някои от съплеменниците.

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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