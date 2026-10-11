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Златната формула за здраво сърце: Колко пълнозърнести храни трябва да ядем всеки ден

Ново мащабно изследване разкрива, че приемането на 4 до 6 порции пълнозърнести храни дневно понижава холестерола, кръвното налягане и захарта

11 октомври 2026, 07:05
Златната формула за здраво сърце: Колко пълнозърнести храни трябва да ядем всеки ден
Източник: iStock

К упа овесени ядки за закуска, сандвич с пълнозърнест хляб за обяд и гарнитура от кафяв ориз за вечеря могат да направят много повече за сърцето и цялостното ви здраве, отколкото предполагате. Това показва най-новото мащабно изследване, публикувано в престижното научно списание European Heart Journal.

Учените са направили метаанализ на 87 клинични проучвания с участието на над 6500 души от цял свят (САЩ, Европа, Азия, Канада, Австралия и Бразилия). Данните сочат, че консумацията на между 60 и 100 грама пълнозърнести храни дневно носят най-големи ползи за сърдечносъдовата система.

Силата на цялото зърно

Пълнозърнестите храни съдържат и трите части на зърненото ядро - трици, зародиш и ендосперм, за разлика от рафинираните (бели) брашна, при които ценните обвивки са премахнати.

Изследването установява, че при хората, включили повече пълнозърнести храни в менюто си, се наблюдават подобрения по редица ключови показатели:

  • Понижаване на теглото и обиколката на талията.
  • Нормализиране на кръвното налягане и нивата на кръвната захар.
  • Спад на лошия холестерол (LDL) и триглицеридите.

Намаляване на интерлевкин-6 - основен маркер за възпалителни процеси в организма.

„Това е най-големият и най-обхватен метаанализ по темата. Резултатите показват, че пълнозърнестите храни подобряват здравето на сърцето не чрез един единичен фактор, а чрез съвкупност от няколко малки, но ключови подобрения в организма“, обяснява водещият автор на проучването Хелда Тутунчи от Университета за медицински науки в Тебриз.

Как лесно да променим диетата си?

Повечето хранителни препоръки съветват да приемаме между 2 и 4 порции пълнозърнести храни на ден, но много хора не достигат дори този минимум. Диетолозите съветват да не правим драстични скокове, а да започнем с малки стъпки.

За да включите повече пълнозърнести храни:

  • Заменете сутрешната баница или бял препечен хляб с купа овесени ядки.
  • Избирайте кафяв ориз, булгур или сорго вместо бял ориз за гарнитура.

Внимавайте при пазаруване: Не всеки кафяв хляб в магазина е пълнозърнест. Винаги четете етикета - първата съставка трябва да бъде „пълнозърнесто брашно“, а съдържанието на фибри да е високо, вместо хлябът да е просто оцветен.

Източник: Fox News    
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