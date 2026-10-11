Златната формула за здраво сърце: Колко пълнозърнести храни трябва да ядем всеки ден

К упа овесени ядки за закуска, сандвич с пълнозърнест хляб за обяд и гарнитура от кафяв ориз за вечеря могат да направят много повече за сърцето и цялостното ви здраве, отколкото предполагате. Това показва най-новото мащабно изследване, публикувано в престижното научно списание European Heart Journal.

Учените са направили метаанализ на 87 клинични проучвания с участието на над 6500 души от цял свят (САЩ, Европа, Азия, Канада, Австралия и Бразилия). Данните сочат, че консумацията на между 60 и 100 грама пълнозърнести храни дневно носят най-големи ползи за сърдечносъдовата система.

Силата на цялото зърно

Пълнозърнестите храни съдържат и трите части на зърненото ядро - трици, зародиш и ендосперм, за разлика от рафинираните (бели) брашна, при които ценните обвивки са премахнати.

Adding whole grains to your daily diet could benefit both your heart health and waistline, according to new research.



Researchers reviewed available evidence on whole-grain foods and cardiovascular health, including findings from 87 clinical trials. The analysis found that… pic.twitter.com/QO4MoWV9Pp — The Public Purview (TPP) (@publicpurviewpk) September 26, 2026

Изследването установява, че при хората, включили повече пълнозърнести храни в менюто си, се наблюдават подобрения по редица ключови показатели:

Понижаване на теглото и обиколката на талията.

Нормализиране на кръвното налягане и нивата на кръвната захар.

Спад на лошия холестерол (LDL) и триглицеридите.

Намаляване на интерлевкин-6 - основен маркер за възпалителни процеси в организма.

„Това е най-големият и най-обхватен метаанализ по темата. Резултатите показват, че пълнозърнестите храни подобряват здравето на сърцето не чрез един единичен фактор, а чрез съвкупност от няколко малки, но ключови подобрения в организма“, обяснява водещият автор на проучването Хелда Тутунчи от Университета за медицински науки в Тебриз.

Как лесно да променим диетата си?

Повечето хранителни препоръки съветват да приемаме между 2 и 4 порции пълнозърнести храни на ден, но много хора не достигат дори този минимум. Диетолозите съветват да не правим драстични скокове, а да започнем с малки стъпки.

За да включите повече пълнозърнести храни:

Заменете сутрешната баница или бял препечен хляб с купа овесени ядки.

Избирайте кафяв ориз, булгур или сорго вместо бял ориз за гарнитура.

Внимавайте при пазаруване: Не всеки кафяв хляб в магазина е пълнозърнест. Винаги четете етикета - първата съставка трябва да бъде „пълнозърнесто брашно“, а съдържанието на фибри да е високо, вместо хлябът да е просто оцветен.