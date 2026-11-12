Холивудски сблъсък за милиони: Марго Роби и Райън Гослинг поискаха по $25 млн. за „Барби 2“

М арго Роби, Райън Гослинг и режисьорката Грета Гъруиг са поискали хонорари от по 25 милиона долара - плюс по-голям дял от печалбата - за да се завърнат в продължението „Барби 2“. Това поставя главния изпълнителен директор на Skydance Дейвид Елисън в сложна ситуация, тъй като медийната му империя се бори с колосални дългове, съобщава The Post.

Първоначалните преговори са пропаднали при предишното ръководство на Warner Bros., когато творческият екип е настоял за значително по-изгодни договори след феноменалния успех на първия филм. Според информацията сценаристът Ноа Баумбах е трябвало да раздели хонорар за сценарий с Гъруиг.

Кой ще плати сметката за „Барби 2“?

Предишният шеф на Warner Bros. Discovery (WBD) Дейвид Заслав е отказал да приеме исканията за подялба на печалбата точно преди компанията да бъде придобита от Елисън. На 6 октомври Skydance финализира гигантската сделка по поглъщането на WBD за 111 милиарда долара.

Въпреки финансовия натиск, новият собственик Дейвид Елисън, влиятелният агент Брайън Лърд (представляващ звездите) и бившият шеф на Mattel Инон Крейц се надяват да постигнат споразумение за „Барби 2“ до края на годината. Предишните ръководители на филмовото студио Майкъл Де Лука и Памела Абди бяха уволнени броени дни преди финализирането на сделката през октомври, въпреки че Гъруиг и Баумбах вече им бяха представили идеята за продължението.

'Barbie 2' talks hit snag over $25M paydays for Margot Robbie, Ryan Gosling and Greta Gerwig in new test for David Ellison https://t.co/l4tmBvUBEa https://t.co/cv8LGAjjbR — New York Post (@nypost) November 11, 2026

Дългове за 80 милиарда и шокиращи разходи за сандвичи по $22

Спорът със звездите се развива в момент, в който Skydance трябва да ореже милиарди разходи. Новообединената компания е изправена пред над 6 милиарда долара разходи за лихви през 2027 г. върху нетен дълг от около 80 милиарда долара. Въпреки че обещава да инвестира над 30 милиарда годишно в съдържание (изпреварвайки Netflix и Disney), Елисън е набелязал спестявания от поне 6 милиарда долара годишно през следващите три години.

При одита на счетоводните книги на Warner Bros. Discovery новите собственици са попаднали на неочаквани луксозни разходи:

Десетки милиони за представителни цели: Предишното ръководство е похарчило огромни суми за луксозни пътувания, вечери и подаръци.

Предишното ръководство е похарчило огромни суми за луксозни пътувания, вечери и подаръци. Абсурдни касови бележки: Открити са фактури за сандвичи и зелени сокове от елитната лосанджелиска верига Erewhon, където един сандвич с пуешко и авокадо струва 21,75 долара, а фрешът е 16,25 долара (близо 40 долара за обяд без таксите за доставка).

Масови съкращения в CNN и CBS News

Затягането на коланите вече дава отражение. Skydance преразглежда финансовите си ангажименти към големи спортни събития, включително Олимпийските игри.

Очаква се вълна от съкращения в края на 2026 г. и първото тримесечие на 2027 г. Оптимизацията на разходите вече предизвика вълна от доброволно напускане срещу обезщетения в телевизиите CNN и CBS News, където редица ветерани в журналистиката решиха да напуснат постовете си.