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Холивудски сблъсък за милиони: Марго Роби и Райън Гослинг поискаха по $25 млн. за „Барби 2“

Преговорите за продължението на хита пропаднаха заради рекордните финансови претенции на звездите. Новият собственик на Warner Bros. се опитва да спаси проекта на фона на 80 млрд. долара дългове и разкрития за шокиращи луксозни разходи

12 ноември 2026, 11:55
Холивудски сблъсък за милиони: Марго Роби и Райън Гослинг поискаха по $25 млн. за „Барби 2“
Източник: БТА

М арго Роби, Райън Гослинг и режисьорката Грета Гъруиг са поискали хонорари от по 25 милиона долара - плюс по-голям дял от печалбата - за да се завърнат в продължението „Барби 2“. Това поставя главния изпълнителен директор на Skydance Дейвид Елисън в сложна ситуация, тъй като медийната му империя се бори с колосални дългове, съобщава The Post.

Първоначалните преговори са пропаднали при предишното ръководство на Warner Bros., когато творческият екип е настоял за значително по-изгодни договори след феноменалния успех на първия филм. Според информацията сценаристът Ноа Баумбах е трябвало да раздели хонорар за сценарий с Гъруиг.

Кой ще плати сметката за „Барби 2“?

Предишният шеф на Warner Bros. Discovery (WBD) Дейвид Заслав е отказал да приеме исканията за подялба на печалбата точно преди компанията да бъде придобита от Елисън. На 6 октомври Skydance финализира гигантската сделка по поглъщането на WBD за 111 милиарда долара.

Въпреки финансовия натиск, новият собственик Дейвид Елисън, влиятелният агент Брайън Лърд (представляващ звездите) и бившият шеф на Mattel Инон Крейц се надяват да постигнат споразумение за „Барби 2“ до края на годината. Предишните ръководители на филмовото студио Майкъл Де Лука и Памела Абди бяха уволнени броени дни преди финализирането на сделката през октомври, въпреки че Гъруиг и Баумбах вече им бяха представили идеята за продължението.

Дългове за 80 милиарда и шокиращи разходи за сандвичи по $22

Спорът със звездите се развива в момент, в който Skydance трябва да ореже милиарди разходи. Новообединената компания е изправена пред над 6 милиарда долара разходи за лихви през 2027 г. върху нетен дълг от около 80 милиарда долара. Въпреки че обещава да инвестира над 30 милиарда годишно в съдържание (изпреварвайки Netflix и Disney), Елисън е набелязал спестявания от поне 6 милиарда долара годишно през следващите три години.

При одита на счетоводните книги на Warner Bros. Discovery новите собственици са попаднали на неочаквани луксозни разходи:

  • Десетки милиони за представителни цели: Предишното ръководство е похарчило огромни суми за луксозни пътувания, вечери и подаръци.
  • Абсурдни касови бележки: Открити са фактури за сандвичи и зелени сокове от елитната лосанджелиска верига Erewhon, където един сандвич с пуешко и авокадо струва 21,75 долара, а фрешът е 16,25 долара (близо 40 долара за обяд без таксите за доставка).

Масови съкращения в CNN и CBS News

Затягането на коланите вече дава отражение. Skydance преразглежда финансовите си ангажименти към големи спортни събития, включително Олимпийските игри.

Очаква се вълна от съкращения в края на 2026 г. и първото тримесечие на 2027 г. Оптимизацията на разходите вече предизвика вълна от доброволно напускане срещу обезщетения в телевизиите CNN и CBS News, където редица ветерани в журналистиката решиха да напуснат постовете си.

Източник: The Post    
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