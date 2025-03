Хали Бери е "уморена" да бъде единствената чернокожа жена, печелила "Оскар" за най-добра актриса

Х али Бери е уморена да бъде единствената чернокожа актриса, печелила "Оскар" за най-добра главна актриса. Звездата постигна исторически момент през 2002 г., когато стана първата афроамериканка, спечелила емблематичната златна статуетка.

Повече от две десетилетия по-късно, Бери, която спечели за ролята си в „Monster's Ball“, казва, че се чувства „самотна“, като все още е единствената чернокожа изпълнителка, спечелила "Оскар" в тази категория.

Halle Berry is annoyed that she's still the only Black woman to win the Oscar for best actress. And that was 22 years ago.



