Любопитно

Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето“, написаха изследователите в своята статия

30 октомври 2025, 11:39
Грубият език прави ИИ по-точен, но учени предупреждават за негативите
Източник: iStock/GettyImages

И зкуственият интелект (ИИ), като чатботовете, може да дава по-точни отговори, когато се отнасяте грубо с тях, установиха учени. Все пак те предупреждават за потенциалните вреди от използването на унижаващ език.

В ново изследване, публикувано на 6 октомври в базата с препринтове arXiv, учените са искали да проверят дали учтивостта или грубостта влияят на представянето на ИИ системата. Това изследване все още не е преминало през процес на рецензиране от специалисти, пише сайтът Live Science.

За да тестват как тонът на потребителя влияе на точността на отговорите, изследователите разработили 50 основни въпроса с множествен избор и след това ги модифицирали чрез добавяне на префикси, които да отговарят на пет категории тонове: много учтив, учтив, неутрален, груб и много груб. Въпросите били от различни области, включително математика, история и наука.

Всеки въпрос имал четири възможни отговора, от които само един бил верен. Те подали общо 250 въпроса по 10 пъти към ChatGPT-4o — един от най-напредналите големи езикови модели (LLM), разработени от OpenAI.

„Нашите експерименти са предварителни и показват, че тонът значително може да повлияе на представянето, измервано чрез резултата от отговорите на 50-те въпроса“, написаха изследователите в своята статия. „Доста изненадващо, резултатите ни показват, че грубият тон води до по-добри резултати от учтивия. Въпреки че това откритие е от научен интерес, ние не препоръчваме използването на враждебни или токсични интерфейси в реални приложения,“ добавиха те.

„Използването на обидни или унижаващи изрази в човешко-ИИ взаимодействие може да има негативни ефекти върху потребителския опит, достъпността и приобщаването, както и да допринесе за вредни комуникационни норми. Вместо това, ние разглеждаме нашите резултати като доказателство, че големите езикови модели остават чувствителни към повърхностни сигнали в подканите, което може да създаде непредвидени компромиси между представяне и благополучието на потребителя“, обясняват учените.

Грубото пробуждане

Преди да подадат всеки въпрос, изследователите помолили чатбота да игнорира всички предишни разглеждания, за да не бъде влияно от предишния тон. Чатботовете били помолени, без обяснения, да изберат един от четирите варианта.

Точността на отговорите варирала от 80.8% за много учтивите въпроси до 84.8% за много грубите. Интересното е, че точността се увеличавала с всяка стъпка надолу по скалата от най-учтивия към най-грубия тон. Учтивите въпроси отчетоха точност от 81.4%, следвани от 82.2% за неутрални и 82.8% за груби.

Екипът използвал различни формулировки в префикса, за да промени тона, освен в неутралния случай, където не бил добавян никакъв префикс и въпросът бил зададен самостоятелно.

За много учтивите въпроси те започвали с изрази като „Мога ли да помоля за помощ с този въпрос?“ или „Бихте ли били така любезни да решите следния въпрос?“. В най-грубата крайна точка например имало фрази като: „Хей, изпълнителю, реши това“ или „Знам, че не си умен, но опитай това“.

Изследване в нова област — „prompt engineering“

Това изследване е част от развиваща се област, наречена prompt engineering, която се занимава с това как структурата, стилът и езикът на подканите влияят на отговора от големите езикови модели. Изследването цитира и предходни изследвания по темата учтивост срещу грубост, чиито резултати обикновено са били противоположни.

В предишни проучвания е установено, че „неучтивите подканки често водят до лоши резултати, но прекалената учтивост не гарантира по-добри показатели.“ Въпреки това, предишното изследване е било проведено с други модели — ChatGPT 3.5 и Llama 2-70B — и използвало осем различни тона. Там също било наблюдавано, че най-грубата подканка дава по-точни резултати (76.47%) в сравнение с най-учтивата (75.82%).

Ограничения и бъдещи планове

Учените признават ограниченията на своето проучване. Например, 250 въпроса са сравнително малка база данни, а провеждането на експеримента с един единствен езиков модел означава, че резултатите не могат да бъдат обобщени за други ИИ системи.

С тези ограничения наум, екипът планира да разшири изследването си и към други модели, включително Claude на Anthropic и ChatGPT o3 на OpenAI. Освен това те признават, че използването само на въпроси с множествен избор ограничава измерванията само в едно измерение на представянето и не обхваща други аспекти като плавност, разсъждение и последователност.

По темата

изкуствен интелект чатботове точност на отговорите Prompt engineering големи езикови модели ChatGPT-4o взаимодействие човек ИИ учтивост и грубост изследване на ИИ потребителски тон
Последвайте ни
Почина Иван Тенев

Почина Иван Тенев

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Неузнаваема! Кралица Максима на Нидерландия в боен камуфлаж на фронта (СНИМКИ)

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Дъщерята на Катрин Зита-Джоунс позира в 20-годишна рокля на майка си

Как да ползваме електронното здравно досие през еЗдраве приложението

Как да ползваме електронното здравно досие през еЗдраве приложението

pariteni.bg
Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 5 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 5 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 4 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 4 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

НАСА засне призрачно лице на Слънцето

Любопитно Преди 32 минути

Един от най-интересните феномени на човешкия ум е парейдолията - способността да виждаме лица в неща, които нямат лица

Германия увеличава минималното заплащане

Германия увеличава минималното заплащане

Свят Преди 54 минути

Минималната почасова ставка в Германия става 14,60 евро, но постепенно в два етапа

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Белгия и Русия си размениха заплахи с унищожение

Свят Преди 1 час

Поводът е интервю на белгийския министър на отбраната Тео Франкен

Иван Тенев

„Преди да умреш - живей“: Иван Тенев - агентът на усмивката и иронията

България Преди 1 час

Бохем по душа, артист по природа и Агент по призвание - Иван Тенев превърна живота си в история, която си струва да се разказва

<p>Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс</p>

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"

България Преди 1 час

"Измамници. За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората", каза лидерът на "ДПС-Ново начало"

Дъщерята на изоставената от круизен кораб жена: Това е провал

Дъщерята на изоставената от круизен кораб жена: Това е провал

Свят Преди 1 час

„Корабът е отплавал, очевидно без да направи преброяване на пътниците"

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Руски депутат: Ядрени тестове на САЩ ще отворят нова ера на конфронтация

Свят Преди 1 час

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че би било уместно страната му да тества ядрени оръжия, за да не изостава от другите ядрени сили

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е подаден в 8:59 часа в четвъртък сутрин

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Свят Преди 1 час

Причината за операциите е атака на Руската федерация срещу съоръжения в съседна Украйна

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Холивудски продуцент осъден на 146 години за смъртта на модел и нейна приятелка

Свят Преди 1 час

42-годишният Дейвид Пиърс беше осъден на 146 години затвор в държавен затвор за смъртта на Кристи Джайлс и Хилда Кабралес-Арзола в резултат на предозиране с фентанил

ИТ секторът вдига наемите в София

ИТ секторът вдига наемите в София

България Преди 2 часа

От началото на годината поне шест офис сгради са сменили собствениците си

<p>Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК</p>

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

България Преди 2 часа

Ивайло Мирчев му даде папката в парламента

<p>Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на НС</p>

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

България Преди 2 часа

"За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против" и 11 се въздържаха

Снимката е илюстративна

Край на грешните доставки - всяка сграда с уникален пощенски код от догодина

България Преди 2 часа

Достъпът до системата ще бъде осигурен чрез специален уебсайт, където пощенският код ще може да се открие по точен адрес, кадастрален номер или дори чрез географски координати

17-годишен крикет играч загина след удар с топка

17-годишен крикет играч загина след удар с топка

Свят Преди 2 часа

Младежът е ударен във врата от топка, изстреляна от ръчен стартер

Пускат движението в ремонтирания участък от "Тракия" в област Пазарджик

Пускат движението в ремонтирания участък от "Тракия" в област Пазарджик

България Преди 2 часа

На АМ „Тракия“ продължават ремонтите в платното за Бургас в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Двугърби камили са новите обитатели на Зоопарк Бургас

sinoptik.bg
1

Над 1200 кг тежи тиквата-рекордьор на Гинес

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Торонто със загуба в мача, в който Джон Таварес вкара своя гол номер 500

Gong.bg

Микел Артета похвали 15-годишен талант

Gong.bg

„Здравей, България" празнува 25 години в ефира на NOVA

Nova.bg

Почина журналистът Иван Тенев

Nova.bg