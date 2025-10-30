България

Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“

Лауреатите са отличени за своя принос към българската култура и духовност

30 октомври 2025, 16:30
Министър Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“
Източник: Министерство на културата

М инистърът на културата Mариан Бачев връчи наградите „Златен век“.

Това се случи в рамките на специална церемония, посветена на 1 ноември, Деня на народните будители. Бачев поздрави творците, учените и културните дейци, отличени за своя принос към българската духовност. Сред официалните гости на церемонията бяха заместник- министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Георги Султанов.

„Денят на народните будители е празник на познанието, вярата и духа български – онзи дух, който е извисил нацията ни сред великите народи, творци на световното културно наследство“, заяви министър Бачев.

Той подчерта, че именно в днешните сложни времена българите имаме необходимост да си припомним силата на традицията, на знанието и на творческия устрем, които ни помагат да устояваме във времето.

„Вярвам, че хората на културата, науката, изкуството и образованието - съвременните будители - са тези, които могат да ни „споят“ в едно цяло, да ни напомнят кои сме и какво можем, когато действаме с общи усилия и с вяра в доброто“, каза министър Бачев. Той припомни, че празникът Ден на народните будители е създаден по инициатива на министъра на просвещението Стоян Омарчевски, поставил основите на модерното образование и културното законодателство в България.

Ето и списък на наградените:

С награда на Министерството на културата за изключителен принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители „Златен век“ – огърлие и грамота са отличени:

Проф. Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе; той е отличен и за достойното представяне на страната ни в рамките на световната организация ЮНЕСКО.

Руси Чанев – обичан актьор, адаптирал романа на Иван Вазов „Под игото“ за българчетата по света.

Йорданка Христова – емблематична фигура на българската естрада, с над шест десетилетия на сцената, чийто глас и харизма носят духа на България по света; наградена за своя безспорен принос към българската култура и за утвърждаването на националното ни изкуство на международната сцена.

С награда на Министерство на културата за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век“ – звезда и грамота са наградени:

Арх. Стефан Стайнов – водещ български архитект, известен със своя принос към развитието на пространственото планиране и урбанизма. Тази година той навърши достолепните 90 години.

Проф. Иван Дреников – пианист с международен авторитет, добре познат на публиката в Европа и света. През месец декември проф. Дреников ще отбележи своята 80-годишнина.
Бойко Неделчев – утвърден български балетен артист и педагог, работил с таланти от няколко поколения, бил е на ръководни длъжности във водещи културни институти, а също така е работил и в Министерството на културата.

Снимка:

Веселина Кацарова – световно призната оперна певица, посланик на българското оперно изкуство по света. Артистичен директор на Държавна опера – Стара Загора. Тя е носителка на най-престижните световни музикални награди, към които добавя и „Златен век“ – звезда.

Весела Люцканова Иванова – писател, публицист, издател и редактор с множество отличия, включително и от Министерството на културата. Тази година празнува своята 90-годишнина.

Здравка Евтимова – изтъкната българска писателка и преводач, чиито кратки разкази са публикувани в десетки страни по света и я утвърждават като един от най-ярките представители на съвременната българска литература. Носителка на множество национални и международни отличия, сред които наградата „Христо Г. Данов“ за цялостен принос към българската духовност. Нейният разказ „Твоят ред е“ е сред десетте наградени творби в световния конкурс „Утопия 2005“ във Франция, а други нейни произведения са включени в учебници по английски език в Дания. През 2021 г. е избрана за любим български автор в националното гласуване на Българската национална телевизия – признание за нейната сила да вдъхновява и обединява чрез словото.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен и грамота са наградени:

Владимир Краев – филмов режисьор, реализирал редица игрални и документални филми, отличавани на международни форуми. Тази година чества 80-ия си юбилей.

Проф. д-р Марин Дамянов – сценарист, редактор, писател и педагог. Новите кино драматурзи се учат от него, а филмите му са спечелили награди на множество национални и международни кино форуми.

Пантелей Цанков – режисьор и сценарист на документални филми. Документалните му филми са отличавани многократно, а тази година чества и своя 80-и юбилей.
Христина Арсенова-Андреева – Над 30 години е директор на Държавен куклен театър – Бургас; благодарение на нея театърът е много активен и зад граница. Тя е сред основателите на Международния куклен фестивал на открито „Дни на куклите“.

Зелма Алмалех – журналист и кинодраматург с богат професионален опит в телевизията, в печатните и в електронните медии, както и в документалното кино. Филмът й „Присъдата. Вината“ получава специална награда на международния филмов фестивал „Карлови Вари“. Заедно със Стефан Джамбазов тя е създател и основател на „Въпреки.com“ – онлайн платформата за култура, изкуство и общество.

Снимка:

Янина Кашева – една от най-ярките звезди в българското кино. В своята десетилетна актьорска кариера тя оставя незаличима следа в киното и телевизията. Незабравими са филмите с нейно участие – „Всичко е любов“, „Подслон“, „Балонът“, „Откраднат живот“.

Инж. Ангел Ангелов - един от най-дългогодишните самодейци в читалището в гр. Смолян. Повече от 77 години активно участва в различни форми в художествената самодейност. През настоящата година отбелязва 90-годишния си юбилей.

Неда Антонова е сред най-четените изследователи и автори на книги на историческа тематика в България. Нейни книги са преведени на френски, руски, чешки и полски език. Носителка е на редица литературни отличия.

Кирил Вълчев – вдъхновяващ пример за съчетание на знание, визия и отдаденост на обществения интерес; юрист и журналист с ярък принос в утвърждаването на свободното слово и културната идентичност на България. 

Режисьорът Камен Калев, известен с филмите „Източни пиеси“, „Островът“, „С лице надолу“, „Февруари“ отказа наградата и бойкотира церемонията, след което внесе протестна декларация в Министерство на културата.

„Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни“, пише в декларацията, цитирана от „Сега“.

Източник: Министерство на културата, Сега    
Министерство на културата Мариан Бачев
