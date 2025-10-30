България

Георг Георгиев: Реагираме изключително враждебно към нарушаване на въздушното пространство

Той определи действията на Руската федерация като "изключително провокативни"

30 октомври 2025, 16:38
Георг Георгиев: Реагираме изключително враждебно към нарушаване на въздушното пространство
"Реагираме изключително враждебно и агресивно към нарушаване на въздушното пространство".

Това каза пред журналисти министърът на външните работи Георг Георгиев за нарушението по въздух, което Полша установи, прихващайки руски разузнавателен самолет над Балтийско море.

"Такива неколкократно имаше през последните месеци. Постигнали сме единодушие от страна както на държавите членки на ЕС, така и на партньорите и съюзниците в НАТО", заяви Георгиев преди началото на парламентарната комисия по външна политика, която се провежда в Народното събрание.

Той определи действията на Руската федерация като "изключително провокативни" и целящи "подкопаване на ситуацията по сигурността и мира в Европа".

По думите на Георгиев такива действия няма как да срещнат друга реакция освен решимост за противодействие. "В тази връзка са инициативите като "Сигурно небе", като стената от дронове, от която България също заяви част“, каза още той.

"Черно море е гранична с войната зона. Черно море трябва да се ползва с абсолютното внимание от страна на нашите съюзници и партньори, затова искаме по-голямо присъствие от тяхна страна в Черно море. Руската федерация не демонстрира по нито един начин своята готовност за постигане на мир", добави министър Георгиев.

