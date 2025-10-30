Любопитно

Нови сблъсъци и емоционални номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Противоречивият Иван и харизматичният Стоянов отново се изправят един срещу друг

30 октомври 2025, 18:56
Нови сблъсъци и емоционални номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

С емейната идилия в Къщата на Big Brother ще приключи още тази вечер в 22:00 ч. по NOVA. След като съквартирантите изпълниха успешно седмичната си мисия за бюджет, която донесе изненадващи мир и спокойствие в най-обсъжданата къща в България, хармонията ще бъде нарушена от нови остри сблъсъци малко преди предстоящите номинации.

В центъра на събитията отново ще попаднат противоречивият DJ Иван и харизматичният войник Стоянов, чиято неспирна вражда ще продължи и ще доведе до нови скандали помежду им. Напрежение ще витае и около тираджията Калин, чиито виждания за живота в Къщата ще предизвикат нови  спорове и пререкания.

Тази вечер зрителите на социалния експеримент ще станат свидетели и на следващите номинации, които ще определят новите участници, застрашени от елиминация.

Как ще продължи сагата между Иван и Стоянов? И кои съквартиранти ще се борят за зрителския вот тази седмица?

Гледайте в новия епизод на Big Brother тази вечер от 22:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA    
Big Brother
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 13 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 13 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 12 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 11 часа

България Преди 1 час

На заседанието имаше представители само на ПП-ДБ, "Възраждане" и АПС

България Преди 2 часа

Зам.-кметът благодари на гражданите и доброволците за съдействието

България Преди 3 часа

Лауреатите са отличени за своя принос към българската култура и духовност

<p>56% от американците са против балната зала на Тръмп за $300 млн.</p>

Свят Преди 3 часа

Над половината американци заявяват, че са против строителния проект на стойност 300 милиона долара

България Преди 3 часа

Това заяви Радостин Василев на извънреден брифинг в Народното събрание

България Преди 3 часа

КЕВР одобри поскъпване с близо 8%

<p>Исторически вот във Франция - &quot;Национален сбор&quot; проби санитарния кордон</p>

Френският парламент за първи път одобри текст, предложен от крайната десница на Льо Пен

Свят Преди 3 часа

Макар текстът да няма правна сила, гласуването представлява значима символична победа за партията на Льо Пен

Свят Преди 3 часа

Младежът казва на полицаите: “Отнех живота на мама”

Любопитно Преди 4 часа

Любопитно Преди 4 часа

Суини определено се беше облякла, за да впечатли

Свят Преди 4 часа

Това е втори подобен инцидент над Балтийско море

Банките задържаха хиляди фалшиви банкноти

България Преди 4 часа

Увеличават се фалшивите банкноти у нас

<p>Ужасно миришещи дървета&nbsp;са &quot;опасност за безопасността&quot;&nbsp;</p>

Ужасно миришещи дървета са "опасност за безопасността" в Сакраменто

Свят Преди 4 часа

Две 75-годишни гинко дървета са заградени след като зловонният им плод, миришещ на „повръщано“, представлява опасност от подхлъзване, но и от остър мирис

България Преди 4 часа

Това става ясно от информация на община Варна за приемното родителство

Любопитно Преди 5 часа

Звездата обясни част от аргументите, които я карат да вярва в тази конспиративна теория

Свят Преди 5 часа

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

