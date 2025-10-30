България

Комисията за контрол над службите отново без кворум

На заседанието имаше представители само на ПП-ДБ, "Възраждане" и АПС

30 октомври 2025, 18:30
Комисията за контрол над службите отново без кворум
Източник: Георги Димитров/Vesti

К омисията за контрол над службите за сигурност отново не събрание кворум, за да изслуша и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и началника на Националната служба за охрана (НСО) ген.-майор Емил Тонев. 

Като първа точка в дневния ред на комисията беше заложено изслушване на началника на НСО ген.-майор Емил Тонев относно това кои народни представители и на какво основание ползват охрана. 

Не изслушаха Деньо Денев за пети път в парламента

Като втора точка членовете на комисията трябваше да изслуша и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев по следните въпроси: Какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност? Каква дейност осъществява групировката "КУБ" на територията на Република България и представлява ли тя заплаха за националната сигурност? 

На заседанието дойдоха само Бойко Рашков от "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), Димитър Гюрев от "Възраждане" и Павлин Кръстев от "Алианс за права и свободи" (АПС). 

Къде е Петьо Еврото? ПП-ДБ иска изслушване на службите

Ротационен председател Златан Златанов от "Възраждане" даде 15 минути, в които членовете на комисията да се съберат, за да има кворум и да започнат работа по същество. Това не се случи и Златанов закри заседанието на комисията, като се извини на Тонев и Денев. 

Източник: БГНЕС    
Комисия за контрол над службите ДАНС Липса на кворум
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 13 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 13 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 12 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 11 часа

