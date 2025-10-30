Любопитно

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

30 октомври 2025, 15:24
Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

С оциална кампания под надслов “НАПРАВИ МЯСТО НА ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА”, посветена на едно често срещано, но рядко диагностицирано заболяване – ендометриозата, стартира в мрежата на градския транспорт в София.

Инициативата, чиято цел е да привлече общественото внимание към проблем, засягащ 1 от 10 жени, е в партньорство с Медицински комплекс "Д-р Щерев”, Център за градска мобилност (ЦГМ), Метрополитен София и комуникационна агенция MUCH BETTER.

От тази седмица специално обозначени седалки в градския транспорт ще бъдат отредени за страдащите от ендометриоза – символичен жест, който напомня за невидимата, но реална болка, с която хиляди жени ежедневно се борят и с която години наред живеят, пътуват и работят. Средното забавяне между появата на симптомите и диагнозата е от 5 до 11 години - огромна пропаст, която удължава страданието и компрометира качеството на живот.

„Усещането е сякаш бодлива тел минава през тялото ми“ – този цитат от пациентка, използван в кампанията, илюстрира болезнената реалност на живота с ендометриоза. Ендометриозата е заболяване, което засяга милиони жени по света, но въпреки това остава често подценявано и трудно за диагностициране. Симптомите - силни менструални болки, хронична умора, проблеми със зачеването - често се приемат за „нормални“ и години наред се пренебрегват както от пациентките, така и от медицинските специалисти. Това води до забавяне на диагнозата, която в някои случаи се поставя чак след десетилетие. Именно затова е важно обществото да бъде информирано, да се говори открито за проблема и да се преодолее стигмата около женското здраве. Колкото повече знаем и споделяме, толкова по-голям е шансът жените да потърсят навреме помощ и да получат адекватно лечение.

„Нашата мисия е да покажем на жените, че болката им е реална и че съществува специализирана помощ“, казват от Медицински комплекс „Д-р Щерев“, чийто специализиран Център по Ендометриоза ще осигурява безплатни прегледи в периода на кампанията.

Ендометриоза Социална кампания Градски транспорт София Женско здраве Хронична болка Ранна диагностика
Последвайте ни
Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

Жена, родила шест деца, бягала от родилния дом във Варна след всяко раждане

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

Как бързите кредити вкарват в дългова спирала: Скрити такси и огромни суми

pariteni.bg
Важни документи, които всяко куче трябва да има

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 9 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 10 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 9 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 8 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му

Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му

България Преди 10 минути

По думите й последните две седмици той се е лекувал във ВМА

<p>56% от американците са против балната зала на Тръмп за $300 млн.</p>

Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом

Свят Преди 10 минути

Над половината американци заявяват, че са против строителния проект на стойност 300 милиона долара

<p>Исторически вот във Франция - &quot;Национален сбор&quot; проби санитарния кордон</p>

Френският парламент за първи път одобри текст, предложен от крайната десница на Льо Пен

Свят Преди 45 минути

Макар текстът да няма правна сила, гласуването представлява значима символична победа за партията на Льо Пен

Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

Свят Преди 54 минути

Младежът казва на полицаите: “Отнех живота на мама”

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Любопитно Преди 1 час

Суини определено се беше облякла, за да впечатли

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Свят Преди 1 час

Това е втори подобен инцидент над Балтийско море

.

Банките задържаха хиляди фалшиви банкноти

България Преди 1 час

Увеличават се фалшивите банкноти у нас

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Любопитно Преди 2 часа

Звездата обясни част от аргументите, които я карат да вярва в тази конспиративна теория

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

България Преди 2 часа

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

<p>Орбан иска освобождаване от американските санкции за руски петрол</p>

Важна среща във Вашингтон - Орбан "търси златна ера" с Тръмп

Свят Преди 2 часа

Двамата лидери ще сключат споразумения за сътрудничество в областите на енергетиката

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

Свят Преди 2 часа

Говорител на Европейската комисия заяви, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи

<p>На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната</p>

На второ четене: НС прие промените в Закона за отбраната, внесени от МС

България Преди 2 часа

С тях се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

Енергийният министър: Южна Корея е сред най-значимите стратегически партньори на България

България Преди 2 часа

Двете държави споделят общи цели, отбеляза Жечо Станков

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Свят Преди 2 часа

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира директивата на Доналд Тръмп към Пентагона да тества американско ядрено оръжие

Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

Караджов: Целта ни е до края на 2026 г. България да стане пълноправен член на ОИСР

България Преди 2 часа

<p>Измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна</p>

Доклад: Началници на руската армия измъчват и екзекутират войници, които отказват да се бият в Украйна

Свят Преди 2 часа

Разследването установи, че в някои случаи войниците били принудени да се бият помежду си в т. нар. гладиаторски битки до смърт

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Луната в Скорпион трансформира връзките ти! Готова ли си за дълбочина?

Edna.bg

Официално: Септември София има нов треньор

Gong.bg

Ахмед Хикмет: Трябва да направим така, че Своге да изглежда футболно добре

Gong.bg

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

Nova.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg