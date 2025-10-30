Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

С оциална кампания под надслов “НАПРАВИ МЯСТО НА ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА”, посветена на едно често срещано, но рядко диагностицирано заболяване – ендометриозата, стартира в мрежата на градския транспорт в София.

Инициативата, чиято цел е да привлече общественото внимание към проблем, засягащ 1 от 10 жени, е в партньорство с Медицински комплекс "Д-р Щерев”, Център за градска мобилност (ЦГМ), Метрополитен София и комуникационна агенция MUCH BETTER.

От тази седмица специално обозначени седалки в градския транспорт ще бъдат отредени за страдащите от ендометриоза – символичен жест, който напомня за невидимата, но реална болка, с която хиляди жени ежедневно се борят и с която години наред живеят, пътуват и работят. Средното забавяне между появата на симптомите и диагнозата е от 5 до 11 години - огромна пропаст, която удължава страданието и компрометира качеството на живот.

„Усещането е сякаш бодлива тел минава през тялото ми“ – този цитат от пациентка, използван в кампанията, илюстрира болезнената реалност на живота с ендометриоза. Ендометриозата е заболяване, което засяга милиони жени по света, но въпреки това остава често подценявано и трудно за диагностициране. Симптомите - силни менструални болки, хронична умора, проблеми със зачеването - често се приемат за „нормални“ и години наред се пренебрегват както от пациентките, така и от медицинските специалисти. Това води до забавяне на диагнозата, която в някои случаи се поставя чак след десетилетие. Именно затова е важно обществото да бъде информирано, да се говори открито за проблема и да се преодолее стигмата около женското здраве. Колкото повече знаем и споделяме, толкова по-голям е шансът жените да потърсят навреме помощ и да получат адекватно лечение.

„Нашата мисия е да покажем на жените, че болката им е реална и че съществува специализирана помощ“, казват от Медицински комплекс „Д-р Щерев“, чийто специализиран Център по Ендометриоза ще осигурява безплатни прегледи в периода на кампанията.