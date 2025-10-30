Мъж преби майка си с чук до смърт, избяга в гората крещейки "мама"

М ъж убил майка си с чук, след което избягал в гората зад луксозния им дом, крещейки “мама”, предаде New York Post.

Полицията арестува 20-годишния Себастиан Ван Стокум на 24 октомври, след като той признава, че е нападнал фатално майка си, Лора Уилямс, на 55 години, с ръце и чук в дома им в Ню Кейнън, съобщават от местната полиция.

Офицерите отишли до мястото след сигнал, че мъж вика "мама" в гората около 10:36 ч. вечерта.

Когато пристигнали, полицаите открили Ван Стокум, който отворил вратата с дрехите, лицето и ръцете му, покрити с кръв, и веднага бил сложен в белезници.

Те намерили Уилямс с тежки наранявания на главата и счупен череп извън дома си, а наблизо лежал чук, покрит с кръв.

Лекарите се опитали да я върнат към живота, правейки ѝ сърдечен масаж, но тя била обявена за мъртва на място, поради бруталните травми. Полицията забелязала и друга голяма локва кръв в алеята, само на няколко метро от мястото, където лежало тялото ѝ.

Докато Ван Стокум бил с белезници, той заявил на полицаите, че “го е направил” и добавил: “Отнех живота на мама.” Предполагаемият убиец също така мърморил на полицаите, че “опитал с нож, опитал с чук и използвал ръцете си” и че не е бил в добро психично здраве, съобщава изданието.

След това той бил отведен в полицейския участък на Ню Кейнън и обвинен в убийство, като негова снимка показала 20-годишния с кръв по лицето и множество драскотини.

Офисът на Главния медицински експерт изброил причината за смъртта на Уилямс като “мъчителни наранявания на главата” и начин на смъртта като “убийство.”

Ван Стокум се явил в Съдилището на Стамфорд в понеделник, 27 октомври, където държавният прокурор Пол Ференчак информира съда за “особено жестокото убийство”, от което е обвинен.

“Жертвата е била намерена убита с тежки травми на черепа,” каза Ференчак.

Адвокатът на защитата, Филип Ръсел, който се яви за Ван Стокум на делото за обещетение, определи ситуацията като “шокираща.”

“Това беше ужасен шок,” каза Ръсел. “Никой не е очаквал това или не е предвидил това. В момента има много неясноти. Всичко, което мога да кажа, е, че би било преждевременно за някого да бърза с оценките. Очевидно, това е трагична ситуация.”

Ван Стокум е задържан с гаранция от 2 милиона долара, като следващото му съдебно заседание е насрочено за 3 ноември.

Неговият баща — местен ресторантьор Дирк Ван Стокум — е бил в съдебната зала в понеделник, но не е направил коментари относно предполагаемия убиец. Чичо му казал, че 20-годишният е израснал в Ню Йорк и след това в северен Ню Джърси, преди да се установи в Ню Кейнън. Той завършил Ню Кейнънска гимназия през 2023 г., като съучениците го описвали като затворен и странен.

Чичо му, Дейвид Уилямс, споделил, че Ван Стокум е прекарал около година, живеейки с баба си по майчина линия във Вирджиния, родния щат на майка си, но “не е проработило.”

Уилямс, която е израснала в Шарлътсвил, Вирджиния, е била самотна майка, работеща като търговец на антики от висок клас. Тя завършила университета Джорджтаун през 1993 г. и била талантлив писател и художник, който също работил кратко в киното в Лос Анджелис, каза брат ѝ.

По-късно Уилямс се преместила в Ню Йорк, където срещнала бащата на Себастиан. Въпреки това, двамата никога не се оженили.

Ако бъде признат за виновен, Ван Стокум го очаква минимум 25 години затвор.