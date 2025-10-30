Френският парламент за първи път одобри текст, предложен от крайната десница на Льо Пен

Н ационалното събрание прие с един глас разлика необвързваща резолюция, призоваваща за отмяна на споразумение от 1968 г. с Алжир, пише Politico .

Френското Национално събрание в четвъртък за първи път в историята одобри текст, предложен от партията "Национален сбор" на Марин Льо Пен, предизвиквайки въпроси относно риска от нормализиране на крайнодясната сила.

В необичайно напрегната сесия 185 депутати гласуваха "за" необвързваща резолюция, призоваваща правителството да отмени споразумение от 1968 г. с Алжир, което улеснява алжирската имиграция във Франция. Против гласуваха 184 депутати, предимно от левицата.

Резолюцията, внесена от "Национален сбор", беше приета с минимално мнозинство благодарение на подкрепата на част от десноцентристките депутати, както и заради отсъствието на много представители на партията на президента Еманюел Макрон, по неясни причини.

Макар текстът да няма правна сила, гласуването представлява значима символична победа за партията на Льо Пен, която досега бе изолирана от центристите и левицата поради така наречения "санитарен кордон" - неписано правило, забраняващо сътрудничество с крайната десница.

"За първи път текст, предложен от "Национален сбор", беше приет", заяви Льо Пен след вота, като отново призова премиера Себастиен Льокорню да отмени споразумението.

"Национален сбор" успя да постигне този безпрецедентен успех, като избра тема, по която получава подкрепа и извън собствените си редици.

Текстът бе подкрепен и от 17 депутати от партията "Хоризон" на бившия премиер Едуар Филип.

В миналото дори ръководителят на партията на Макрон "Ренесанс", Габриел Атал, също се е обявявал за отмяна на споразумението, на фона на растящото напрежение между Франция и Алжир. Но по време на гласуването в четвъртък Атал отсъстваше, а едва 30 от 92-ата депутати от неговата група ЕПР гласуваха против текста.

Левите опозиционни партии бързо разкритикуваха Атал и неговата формация, обвинявайки ги, че са позволили на партията на Льо Пен да прокара текст, който определят като расистки и така да постигне символична победа.