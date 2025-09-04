България

Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол

4 септември 2025, 09:22
Григор Димитров става посланик на Световното за спортисти със Синдром на Даун в София
Н ай-успешният български тенисист Григор Димитров, прие поканата да бъде лице и посланик на едно от най-вдъхновяващите спортни събития – Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което от 13 до 19 юни 2026 г. ще превърне София в столица на силата, духа и волята.

За първи път България ще бъде домакин на толкова значим форум – първенство, което ще събере най-талантливите спортисти със Синдром на Даун от целия свят в пет спорта : лека атлетика, художествена гимнастика, спортна гимнастика, тенис и тенис на маса

Григор Димитров прие ролята си с голяма отговорност и вяра в каузата. Като посланик той ще бъде гласът и вдъхновението на тези невероятни спортисти, които с всяка своя стъпка и всяка своя победа доказват, че истинската сила е в сърцето и характера.

Вчера Димитров се срещна и с единствения български тенисист със Синдром на Даун – Пламен Павлов от Ямбол. Под ръководството на своята треньорка Таня Лахтева, Пламен вече тренира усилено, за да защити честта на България на световната сцена.

Организатор на първенството е Федерацията по адаптирана физическа активност – България с президент Слав Петков, под егидата на световната организация SUDS, която гарантира най-високи стандарти и равни условия за всички атлети.

България ще покаже на света, че може да бъде достоен домакин на спорт от най-висока класа. С подкрепата на Григор Димитров и със силата на стотици спортисти, първенството в София обещава да се превърне в незабравим миг за историята на спорта у нас и по света.

