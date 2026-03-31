Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

О статъците от храна, които обикновено се озовават в кошчето, могат да получат втори живот в кухнята. Това, което изглежда като отпадък след обяд или вечеря, често може да се превърне в основа за нови ястия.

Използвайте цитрусови плодове в напитки

Цитрусовите кори могат да се използват за приготвяне на сироп, който след това може да се добавя към коктейли. Могат да се използват и в чай ​​или да се запарват във вода за подобряване на вкуса.

Лимоновата кора съдържа повече етерични масла от пулпата, което ѝ придава богат аромат. Съдържа също антиоксиданти и биоактивни съединения, като флавоноиди, добавящи вкус без захар.

Корите могат да бъдат замразени и по-късно използвани като гарнитура за коктейли.

Не изхвърляйте стъблата на билките

Повечето хора използват само листа от босилек, но стъблата също могат да се запазят. Добавете стъблата (магданоз, целина, копър) към супи или бульони – те придават по-наситен вкус и могат да бъдат премахнати по-късно.

Те могат също да бъдат изсушени и смелени в домашно приготвена подправка. Друг вариант е да замразите нарязани стъбла с олио във формички за лед за лесна употреба при готвене.

Младите стъбла могат да бъдат ситно нарязани и добавени към салати или смесени със зърнени храни като ориз или булгур.

Песто

Домашното песто е по-вкусно от купеното от магазина, особено от това в буркан. Остатъци от храна могат да се използват в рецепти с песто, които след това могат да се намажат върху препечен хляб или да се добавят към паста.

Смесете стъбла от магданоз, копър или кориандър с ядки, чесън, сирене и олио, за да създадете богат сос. Може да се използва върху сандвичи или да се сервира с печено месо.

Направете салата

Следвайте баланс: нещо хрупкаво (краставица, зеле), нещо засищащо (ориз, картофи, месо) и нещо сочно (домати и др.).